iPhone 18 Pro Max bataryasının kapasitesi ortaya çıktı

·0·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max bataryasının kapasitesi ortaya çıktı

Apple’ın gelecek yılki amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 18 Pro Max modeli için tasarlanan bataryanın fotoğrafları internette yayımlandı. Sızdırılan bu bilgiler, cihazın pil ömründe önemli değişikliklere işaret ederek kullanıcılar ve teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com’un haberine göre, Yeux1122 takma adıyla tanınan bir kaynak, yaklaşan amiral gemisinin batarya fotoğraflarını paylaştı. Görsellerde şirket logosu, servis işaretleri ve kasanın üzerine basılmış teknik parametreler net şekilde görülüyor. Buna göre bataryanın nominal kapasitesi 5391 mA·ch.

Bu değer, temmuz ayında ABD versiyonundaki iPhone 18 Pro Max hakkında yayılan ilk bilgilerle tamamen örtüşüyor. Haziran ayının başlarında, tüm iPhone 18 Pro Max versiyonlarının ilk kez 5000 mA·ch sınırını aşacağına dair haberler çıkmıştı.

Batarya türleri ve bölgesel farklılıklar

Temmuz ayının başlarında bataryaların gerçek fotoğrafları internete sızmıştı. O dönemde nano-SIM kartlı global versiyonlar için 5235 mA·ch, ABD’ye yönelik eSIM modelleri için ise 5425 mA·ch kapasiteli bataryalar gösterilmişti.

Çin pazarı için sertifikalandırılan bataryanın kapasitesinin ise tam olarak 5391 mA·ch olduğu açıklanmıştı. Yeux1122 tarafından yayımlanan fotoğraflar, söz konusu rakamların doğruluğunu bir kez daha teyit ediyor.

Şarj hızı ve rekabet

Yeni bataryanın kapasitesi önemli ölçüde artmış olsa da Apple’ın kullanıcıları şarj hızı konusunda büyük yeniliklerle sevindirmesi pek olası görünmüyor. Mevcut iPhone 17 serisi resmi olarak 40 W’a kadar kablolu şarjı desteklese de akıllı telefonlar gerçek kullanımda genellikle 27–28 W civarında güç tüketiyor.

Bu değer, 100 W ve üzeri şarj teknolojilerini aktif şekilde uygulayan Android amiral gemileri karşısında oldukça mütevazı kalıyor. Buna rağmen, daha yüksek kapasiteli yeni bataryaların iPhone 18 Pro Max kullanıcılarına gün boyunca daha istikrarlı pil ömrü sunması bekleniyor.

AppleiPhone 18 Pro MaxAkıllı TelefonBataryaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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