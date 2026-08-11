Inter, Curtis Jones transferi için görüşmeleri hızlandırdı

İtalyan ekibi Inter, Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones'u kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladı. Teknik direktör Cristian Chivu, İngiliz futbolcuyu yaz transfer dönemindeki öncelikli hedef olarak belirlerken taraflar arasındaki görüşmeler son aylarda hız kazandı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Milano ekibi bu transfer üzerinde sekiz aydır çalışıyor. Teknik direktör Cristian Chivu, Jones'un taktik becerilerini, hızını ve tekniğini çok beğeniyor ve oyuncunun kendi oyun sistemine mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor.

Transferdeki durum ve sözleşme konusu

Oyuncunun Liverpool ile mevcut sözleşmesini uzatmayı reddetmesi Inter'in işine yaradı. Curtis Jones, İngiliz kulübünün yönetimine yeni bir sözleşme imzalamayacağını açıkça bildirdi ve kariyerine İtalya Serie A'da devam etmek istiyor.

Orta saha oyuncusunun kısa süre önce Monaco'ya karşı oynanan hazırlık maçında forma giymemesi transfer söylentilerini daha da güçlendirdi. Resmî olarak uyluk bölgesinde küçük bir sakatlık bulunduğu açıklansa da bu durum taraftarlar ve uzmanlarda şüphe uyandırdı.

Mali durum ve gelecek planları

Curtis Jones'un diğer takımlardan gelen teklifleri reddederek özellikle İtalya'ya yönelmesi, niyetlerinin ciddi olduğunu gösteriyor. Ancak kulüpler arasında transfer bedeli konusunda hâlâ belirli bir fark bulunuyor.

Inter yönetimi, Liverpool'un talep ettiği yüksek bonservis bedelini şimdilik tamamen karşılamak için acele etmiyor. Ayrıca Milano ekibinin orta saha hattında çok sayıda oyuncuya sahip olması da bu konuyu etkiliyor.

Kulüpler şimdi anlaşmaya varamazsa Inter, oyuncuyu gelecek sezon serbest oyuncu olarak bedelsiz kadrosuna katma fırsatına da sahip olacak. Buna rağmen Chivu, takımı güçlendirmek için bu transferin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyor.