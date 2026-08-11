YouTube Para Kazanma Şartlarını Büyük Ölçüde Sıkılaştırıyor

·0·Teknoloji
YouTube Para Kazanma Şartlarını Büyük Ölçüde Sıkılaştırıyor

Video barındırma pazarının lideri YouTube, içerik üreticilerinin gelir elde etme şartlarını önemli ölçüde sıkılaştırıyor. ixbt.com'un haberine göre, 1 Şubat 2027'den itibaren yeni kanalların reklamlardan ve aboneliklerden gelir elde etmeye başlayabilmesi için gereken izlenme sayısı iki katına çıkarılacak. Bu değişiklikler, platformdaki rekabetin artması ve izleyici etkinliğinin yükselmesiyle açıklanıyor. Konuyla ilgili Ixbt.com şunları bildiriyor.

Yeni kurallara göre, gelecekte İş Ortağı Programı'na (Partner Program) katılmak isteyen içerik üreticilerinin son 12 ay içinde 8 bin saatlik izlenme süresine ulaşması gerekecek. Ayrıca Shorts formatındaki videolar için son 90 gün içinde 20 milyon izlenme elde edilmesi şart koşulacak. Hatırlatmak gerekirse mevcut uygulamada 1.000 aboneye ve bir yıl içinde 4 bin saatlik izlenme süresine ulaşmak ya da üç ayda 10 milyon Shorts izlenmesi yeterliydi.

Yeni kurallar kimleri etkileyecek ve Shorts için hangi şartlar geçerli olacak?

Bu yenilikler yalnızca platforma yeni katılan kanallara uygulanacak. YouTube'da hâlihazırda başarılı bir şekilde faaliyet gösteren ve İş Ortağı Programı'na katılmış mevcut içerik üreticileri için önceki şartlar korunacak. Bu sayede deneyimli üreticilerin gelir istikrarı güvence altına alınacak.

Bununla birlikte, Shorts modülü üzerinden gelir elde etmeyi sürdürmek için ayrı bir şart getiriliyor. İçerik üreticilerinin her 90 günde en az 10 milyon izlenme elde etmeyi sürekli olarak koruması gerekecek. Bu gösterge sınırın altına düşerse kanaldaki normal videolardan elde edilen gelir korunacak, ancak Shorts ödemeleri izlenme sayısı yeniden gerekli seviyeye ulaşana kadar geçici olarak durdurulacak.

YouTube yönetimi bu adımı platformun izleyici kitlesindeki devasa büyümeyle açıkladı. Günümüzde kullanıcılar günde 200 milyardan fazla Shorts videosu izliyor. Ayrıca YouTube'un televizyon ekranlarında izlenme süresinin günde 1 milyar saati aştığı belirtildi.

YouTube, bu değişikliklerin arka planında Premium Lite aboneliğini hizmetin sunulduğu tüm ülkelerde yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür aboneliklerden elde edilen gelir, içeriklerin ne kadar süre izlendiğine ve izlenme hacmine göre içerik üreticileri arasında adil bir şekilde dağıtılacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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