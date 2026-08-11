Real Madrid, Kolombiya’daki Deprem Nedeniyle Taziyelerini İletti

·2·Spor
Real Madrid, Kolombiya’daki Deprem Nedeniyle Taziyelerini İletti

İspanya’nın Real Madrid kulübü, pazartesi günü Kolombiya’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından ülke halkına yönelik resmî dayanışma mesajı yayımladı. Goal.com’un haberine göre Avrupa’nın en prestijli takımlarından biri olan başkent ekibi, hayatını kaybedenlerin ailelerine derin taziyelerini ileterek zor günlerde tüm Kolombiyalılara manevi destek verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pazartesi sabahı meydana gelen büyük doğal afet, Manizales, Cali ve Pereira şehirleri de dâhil olmak üzere ülkenin birçok önemli bölgesindeki altyapıya ciddi zarar verdi. Bu trajedinin ardından Real Madrid yönetimi ve Yönetim Kurulu hızla harekete geçerek Güney Amerika’daki felaketin kurbanlarının güvenliği için dua etti ve derin üzüntülerini dile getirdi.

Kulübün resmî medya kanalları aracılığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Real Madrid Kulübü, başkanı ve Yönetim Kurulu, son saatlerde bu sevilen ülkeyi sarsan deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Kolombiya halkına taziyelerini sunar.”

“Real Madrid adına dayanışmamızı ifade ediyor, tüm mağdurlara bir an önce iyileşmeleri dileğiyle sevgilerimizi gönderiyoruz” ifadelerinin yer aldığı kulüp açıklamasında, uluslararası düzeydeki bu destek trajedinin ortasında kalan Kolombiya halkı için önemli bir manevi moral oldu.

Spor alanındaki gelişmeler ve ertelenen maçlar

Kolombiya’daki ulusal olağanüstü hâl, ülkedeki çeşitli sektörlerin yanı sıra spor endüstrisini de felç etti. Özellikle ülkenin futbol yönetim organı Dimayor, kurtarma çalışmalarına odaklanmak ve afetten etkilenen bölgelerdeki stadyumların durumunu değerlendirmek amacıyla tüm yerel lig maçlarını 24 saat ertelemek zorunda kaldı.

Ertelenen yerel maçların kademeli olarak salı ve çarşamba günlerine alınması planlanıyor. Ancak karşılaşmaların yeniden başlaması, stadyum altyapısının sıkı güvenlik kontrollerinden geçirilmesine ve gerekli ulaşım bağlantılarının yeniden kurulmasına doğrudan bağlı olmaya devam ediyor.

Dimayor şu anda 36 üye kulübüyle birlikte ulusal acil durum hizmetleriyle yakın iş birliğini sürdürüyor. Yetkililer, tüm incelemeler tamamlandıktan sonra uzun vadeli fikstürle ilgili nihai kararı vermeyi planlıyor.

Real MadridKolombiyaDepremFutbolDimayor
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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