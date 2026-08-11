Apple, iPhone 20 için cam kasalı yeni tasarım üzerinde çalışıyor

Apple, iPhone akıllı telefonunun 20. yıl dönümüne özel jübile modeli için kapsamlı bir tasarım yeniliği hazırlıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman’ın bilgilerine göre Cupertino devi bu projeden vazgeçmedi ve cihazın görünümünü kökten değiştirmek için aktif olarak çalışıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Daha önce yayılan bazı haberlerde Apple’ın bu jübile projesinden tamamen vazgeçtiği öne sürülmüştü. Ancak tanınmış kaynak, bu bilgileri yalanlayarak çalışmaların plana uygun şekilde sürdüğünü belirtti. 2027’de tanıtılması beklenen iPhone Pro modellerinin teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Geleceğin akıllı telefon tasarımı

V73 ve V74 kod adlarıyla geliştirilen 2027 iPhone Pro cihazları, ön ve arka yüzlerinde özel cam panellerle donatılacak. Bu unsurlar yan kenarlara pürüzsüz biçimde kıvrılırken iki cam panel arasında ince bir metal çerçeve korunacak. Bu yaklaşım, cihaza tamamen yeni ve benzersiz bir «cam» görünümü kazandıracak.

Apple mühendislerinin ilk fikrinin daha radikal olduğu ortaya çıktı: Şirket tamamen camdan oluşan bir kasa tasarlamayı planlıyordu. Ancak seri üretim sürecindeki teknik zorluklar, özellikle cam bileşenlerin birbirine sabitlenmesindeki sorunlar nedeniyle bu fikirden vazgeçilmesi gerekti.

Jübile projesinin önemi

Geliştirilmekte olan alternatif tasarım seçeneği de fütüristik görünümüyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre 2027 jübile iPhone modellerinin, akıllı telefon tarihinde dış tasarım açısından en dikkat çekici değişikliklerden birini sunması bekleniyor.

Bununla birlikte Apple, önümüzdeki yıllarda çıkacak diğer ürünler için de hazırlık yapıyor. Özellikle Eylül 2026’da kullanıcıları iPhone 18 Pro ve iPhone Pro Max modellerinin yanı sıra şirket tarihindeki ilk katlanabilir akıllı telefon da bekliyor.