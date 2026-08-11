35 Yıl Sonra Bulunan Çikolata Herkesi Şaşkına Çevirdi

·111·Dünya
35 Yıl Sonra Bulunan Çikolata Herkesi Şaşkına Çevirdi

Birleşik Krallık’ta bir evin boşaltılması sırasında beklenmedik bir keşif yapıldı. Evden 1991 yılında üretilmiş bir Mars çikolatası çıktı. İlginç olan ise tatlının 35 yıl geçmesine rağmen hâlâ korunmuş olmasıydı.

Evden çıkan eski çikolatanın ağırlığının 62,5 gram olduğu belirlendi. Çikolatanın günümüzdeki Mars barlarıyla karşılaştırıldığı fotoğraf sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Çoğunluğu en çok şaşırtan nokta ise boyutu oldu. 1991 tarihli çikolata, günümüzdeki ürünlere kıyasla çok daha büyük görünüyordu. Bunun üzerine internet kullanıcıları, “Eskiden çikolatalar gerçekten daha mı büyüktü?” diye sormaya başladı.

Bu durum, ürünlerin yıllar içinde boyutlarının küçülmesine rağmen fiyatlarının aynı kalması veya artmasıyla bağlantılı olan “shrinkflasyon” konusunu yeniden gündeme taşıdı.

En ilginç yanı ise 35 yıl boyunca bir köşede duran sıradan bir çikolatanın artık internette tartışılan “nadir bir keşif” hâline gelmesi. Bazıları, kendine özgü olması sayesinde koleksiyonerlerin de ilgisini çekebileceğini belirtiyor.

Birleşik KrallıkMars
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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