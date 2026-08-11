Güney Kore’de sokakta bir metrelik kertenkele ortaya çıktı

·105·Dünya
Güney Kore’de sokakta bir metrelik kertenkele ortaya çıktı

Güney Kore’de sıradan bir yürüyüş beklenmedik şekilde sıra dışı bir olaya dönüştü. Yerleşim bölgesinde, uzunluğu yaklaşık bir metreye ulaşan dev bir kertenkele ortaya çıkarak birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

Büyük sürüngen, bir yürüyüş yolunun yakınında görüldü. Hayvanı tesadüfen fark edenler, büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı ve bu anları görüntülemek için acele etti.

Kertenkelenin ortaya çıkışı kısa sürede sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, hayvanın nereden geldiğini ve yerleşim bölgesine nasıl ulaştığını merak ediyor.

Özellikle uzunluğunun, evlerde genellikle görülen kertenkelelerden çok daha fazla olması dikkat çekti. Bu nedenle olay hem yerel halk hem de internet kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Güney Kore
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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