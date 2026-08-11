Mykhailo Mudryk, Chelsea'deki geleceği ve kiralık transfer seçenekleri hakkında kararını verdi

Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk, takımın yaz transfer dönemindeki planları doğrultusunda önceliğini netleştirdi. Futbolcu, uzun süren aranın ardından takıma döndü ve 2026-27 sezonunda potansiyelini tam anlamıyla sergilemeye hazırlanıyor. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Kanat oyuncusunun, yasaklı meldonyum maddesinin tespit edilmesi nedeniyle yaklaşık iki yıl boyunca resmi maçlarda forma giyemediği biliniyor. Bu zorlu dönemin ardından Mudryk, Stamford Bridge'e döndü ve Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso yönetimindeki takımın sezon öncesi kampına katıldı.

Sahalara dönüş ve fiziksel durum

Juventus, Milan ve Johor Darul Ta'zim'e karşı oynanan maçlarda oyuna sonradan dahil olarak kademeli şekilde maç ritmini kazanmaya başladı. Ancak uzun süre resmi karşılaşmalarda forma giymemesi nedeniyle mevcut fiziksel durumu, hemen ilk 11'de tam süre alması için yeterli değil.

Chelsea yönetimi, futbolcunun düzenli forma giyebilmesi için kiralanması seçeneğini değerlendiriyor. Bu nedenle Avrupa'nın birçok kulübü oyuncuyla ilgileniyor.

Mudryk'in tercihi ve transfer piyasasındaki durum

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Mudryk, kiralık olarak ayrılması halinde İngiltere Premier Lig'inde kalmak istiyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında İtalyan ekiplerinin yanı sıra Chelsea'nin sahibi olduğu Strasbourg da bulunuyor.

Buna rağmen futbolcunun asıl amacı İngiltere şampiyonasında oynamaya devam etmek. Özellikle Frank Lampard yönetimindeki Coventry City de kanat oyuncusu için adaylar arasında yer alıyor.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, futbolcunun dönüşü konusunda temkinli bir değerlendirmede bulunarak onun mental durumu ve takıma uyum sürecinin önemini vurguladı. Teknik adam, “Her şey çok hızlı gelişti, bu nedenle öncelik insanın kendisine verilmeli” ifadelerini kullandı.