NEC şirketi insansız çalışan yeni bir yapay zekâ departmanı açtı

·39·Teknoloji
NEC şirketi insansız çalışan yeni bir yapay zekâ departmanı açtı

Japonya’nın ünlü elektronik ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi NEC Corporation, tamamen yapay zekâya dayanan ve kadrosunda tek bir canlı çalışan bile bulunmayan yeni bir departmanı faaliyete geçirdiğini duyurdu. ixbt.com’un haberine göre bu yenilikçi girişimin, iş süreçlerini otomatikleştirme ve verimliliği artırma yolunda önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni kurulan yapay zekâ departmanı şirketin genel yapısına dâhil edilerek insan kaynakları ve hukuk departmanlarının yanında konumlandırıldı. Departmanın temel görevi, satış hacmini derinlemesine analiz etmek ve iş süreçlerinin daha verimli düzenlenmesine yönelik hızlı öneriler hazırlamak.

Dokuz seviyeli hiyerarşi ve dijital çalışanlar

NEC’nin verilerine göre şu anda bu departmanda toplam 17 yapay zekâ ajanı «faaliyet gösteriyor». Her birinin kendine özgü görevleri bulunuyor ve yapı, dört seviyeli net bir hiyerarşi temelinde oluşturulmuş. Dijital çalışanlar arasında departman yöneticisi, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve sıradan uygulayıcılar yer alıyor.

Bu sıra dışı departman, bu yılın 1 Ağustos tarihinden itibaren deneme amacıyla faaliyete geçirilmişti. Geçen kısa süre içinde dijital çalışanlar yüksek verimliliklerini göstererek rapor hazırlama ve analitik hesaplamalar yapma süresini tam yedi kat kısaltmayı başardı.

İnsan denetimi ve gelecek planları

Buna rağmen Japon şirketinin temsilcileri, yapay zekâ ajanlarının tüm eylemlerinin sıkı insan denetimi altında olduğunu ve nihai kararların yine uzmanlara ait kaldığını özellikle vurguladı. NEC’nin açıklamasında yapay zekânın canlı çalışanların yerini tamamen almak için değil, insanların yeteneklerini genişletmek ve potansiyellerini daha da geliştirmek amacıyla kullanıma sunulduğu belirtildi.

Gelecekte yapay zekânın günlük hayattaki çeşitli geleneksel ve sıkıcı görevlerin büyük bölümünü üstlenmesi bekleniyor. Bu da çalışanların daha karmaşık, standart dışı ve yaratıcı görevlere odaklanmasını sağlayacak.

Uzmanlara göre bu tür teknolojilerin hayata geçirilmesi Japonya’da özellikle büyük önem taşıyor. Ülkede nüfusun yaşlanması nedeniyle iş gücünün yıllardır azalması karşısında yapay zekâ, ekonomik istikrarı sağlamada önemli bir çözüm hâline gelebilir.

Yapay ZekâNECTeknolojilerJaponyaİş Otomasyonu
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Microsoft Windows lisanslarının fiyatını keskin biçimde artırdıMicrosoft Windows lisanslarının fiyatını keskin biçimde artırdıBugün, 04:28Microsoft'un Nokia'yı satın almasına kadar uzanan gizemli akıllı telefonunun görüntüleri ortaya çıktıMicrosoft'un Nokia'yı satın almasına kadar uzanan gizemli akıllı telefonunun görüntüleri ortaya çıktıBugün, 03:57Google Pixel 11 Pro XL performans testinden geçtiGoogle Pixel 11 Pro XL performans testinden geçtiBugün, 03:23Phia girişiminin yöneticileri bağlı kuruluş pazarlaması skandalına karıştıPhia girişiminin yöneticileri bağlı kuruluş pazarlaması skandalına karıştıBugün, 02:57Accel girişim sermayesi fonu Hindistan için 550 milyon dolarlık yeni fon topladıAccel girişim sermayesi fonu Hindistan için 550 milyon dolarlık yeni fon topladıBugün, 02:52ABD'de NVIDIA GeForce RTX 50 Grafik Kartlarının Fiyatı Keskin Şekilde ArttıABD'de NVIDIA GeForce RTX 50 Grafik Kartlarının Fiyatı Keskin Şekilde ArttıBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı