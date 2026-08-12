NEC şirketi insansız çalışan yeni bir yapay zekâ departmanı açtı

Japonya’nın ünlü elektronik ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi NEC Corporation, tamamen yapay zekâya dayanan ve kadrosunda tek bir canlı çalışan bile bulunmayan yeni bir departmanı faaliyete geçirdiğini duyurdu. ixbt.com’un haberine göre bu yenilikçi girişimin, iş süreçlerini otomatikleştirme ve verimliliği artırma yolunda önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni kurulan yapay zekâ departmanı şirketin genel yapısına dâhil edilerek insan kaynakları ve hukuk departmanlarının yanında konumlandırıldı. Departmanın temel görevi, satış hacmini derinlemesine analiz etmek ve iş süreçlerinin daha verimli düzenlenmesine yönelik hızlı öneriler hazırlamak.

Dokuz seviyeli hiyerarşi ve dijital çalışanlar

NEC’nin verilerine göre şu anda bu departmanda toplam 17 yapay zekâ ajanı «faaliyet gösteriyor». Her birinin kendine özgü görevleri bulunuyor ve yapı, dört seviyeli net bir hiyerarşi temelinde oluşturulmuş. Dijital çalışanlar arasında departman yöneticisi, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve sıradan uygulayıcılar yer alıyor.

Bu sıra dışı departman, bu yılın 1 Ağustos tarihinden itibaren deneme amacıyla faaliyete geçirilmişti. Geçen kısa süre içinde dijital çalışanlar yüksek verimliliklerini göstererek rapor hazırlama ve analitik hesaplamalar yapma süresini tam yedi kat kısaltmayı başardı.

İnsan denetimi ve gelecek planları

Buna rağmen Japon şirketinin temsilcileri, yapay zekâ ajanlarının tüm eylemlerinin sıkı insan denetimi altında olduğunu ve nihai kararların yine uzmanlara ait kaldığını özellikle vurguladı. NEC’nin açıklamasında yapay zekânın canlı çalışanların yerini tamamen almak için değil, insanların yeteneklerini genişletmek ve potansiyellerini daha da geliştirmek amacıyla kullanıma sunulduğu belirtildi.

Gelecekte yapay zekânın günlük hayattaki çeşitli geleneksel ve sıkıcı görevlerin büyük bölümünü üstlenmesi bekleniyor. Bu da çalışanların daha karmaşık, standart dışı ve yaratıcı görevlere odaklanmasını sağlayacak.

Uzmanlara göre bu tür teknolojilerin hayata geçirilmesi Japonya’da özellikle büyük önem taşıyor. Ülkede nüfusun yaşlanması nedeniyle iş gücünün yıllardır azalması karşısında yapay zekâ, ekonomik istikrarı sağlamada önemli bir çözüm hâline gelebilir.