Arne Slot, Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırmayı neden reddettiğini açıkladı

·31·Spor
Arne Slot, Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırmayı neden reddettiğini açıkladı

Liverpool’un eski teknik direktörü Arne Slot geleceğine açıklık getirerek Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırma teklifini reddettiğini doğruladı. Teknik adam, geçen yılın mayıs ayında Anfield’dan ayrıldığından beri görev yapmıyordu ve Ronald Koeman’ın görevden alınmasının ardından milli takımın başına geçmesi en güçlü aday olarak görülüyordu. Voetbal International’ın aktardığına göre Slot, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ile görüşmeler yapmasına rağmen kendi isteğiyle süreçten çekildi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

En güçlü aday olmasına rağmen 47 yaşındaki teknik adam, milli takım görevine geçmek yerine kulüp futbolundaki günlük antrenman sürecini tercih ettiğini açıkladı. Slot, şu anki hedeflerinin her gün futbolcularla sahada çalışmak olduğunu ve milli takımlarda böyle bir fırsat bulunmadığını belirtti.

Kulüp futbolu öncelikli hedef

Arne Slot, mali anlaşmazlıklarla ilgili söylentileri kesin bir dille reddederek KNVB ile görüşmelerin son derece profesyonel geçtiğini vurguladı. Hollanda Milli Takımı’na büyük saygı duyduğunu ancak kariyerinin bu aşamasında yalnızca kulüp düzeyinde çalışmak istediğini belirtti. Slot’a göre kulüp futbolu kendisine hâlâ çok şey katabilir. Ayrıca zamanı geldiğinde ülkesinin A Milli Takımı’nı çalıştırmanın her teknik direktör için bir onur olduğunu kabul etti.

Hatırlanacağı üzere Arne Slot’un Liverpool’daki dönemi, takımı şampiyonluğa taşımasından bir yıl sonra sona ermişti. İngiltere Premier Lig’in son sezonunda kulüp beşinci sırada yer aldı. Takım içindeki taktik anlaşmazlıklar ve Mohamed Salah’ın açık eleştirileri de yönetimi iç soruşturma başlatmaya ve teknik direktörü görevden almaya zorlamıştı.

Arne SlotLiverpoolHollandaFutbolPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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