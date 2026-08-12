GeForce RTX 5090 fiyatı artarak resmi değerinden %135 daha pahalı hale geldi

Küresel bilgisayar teknolojileri pazarında amiral gemisi ekran kartlarının fiyatları, resmi rakamlardan büyük ölçüde farklılık gösteriyor. ixbt.com'un haberine göre NVIDIA yeni nesil grafik çipleri için başlangıç fiyatlarını korusa da mevcut piyasa fiyatları bu rakamların birkaç kat üzerine çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor .

Teknoloji devi, resmi web sitesinde GeForce RTX 5060 için 300 dolar, RTX 5070 için 550 dolar, RTX 5080 için 1000 dolar ve en güçlü RTX 5090 modeli için 2000 dolar fiyat göstermeyi sürdürüyor. Ancak tüketicilerin bu cihazları belirtilen fiyatlardan satın alması pratikte imkânsız hale gelmiş durumda.

Piyasa fiyatları ve artış oranları

Son iki ayda grafik işlemcilerin ortalama piyasa fiyatlarında belirgin bir sıçrama yaşandı. Özellikle RTX 5060 Ti'nin 8 GB sürümü, önerilen 380 dolar yerine en az 430 dolara satılıyor. Bu modelin 16 GB versiyonu ise kısa sürede 570 dolardan 805 dolara yükseldi.

Orta ve üst segment modeller de bu durumun istisnası değil. RTX 5070 Ti'nin fiyatı yaklaşık 1100 dolar seviyesinde kalırken RTX 5080 modeli yaklaşık 1500 dolara satılıyor. En büyük fark ise serinin en güçlü temsilcisi olan amiral gemisi modelde görülüyor.

En ucuz RTX 5090 ekran kartının piyasa fiyatı 4100 dolardan başlıyor ve bu tür cihazlar çoğu zaman satışta bulunmuyor. Son iki ayda fiyatı 400 dolar daha artarak 4700 dolara ulaştı. Bu da üreticinin belirlediği resmi fiyattan tam %135 daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

NVIDIA'nın tutumu ve istisnai durumlar

Piyasadaki bu sert fiyat artışına ve resmi fiyatlarla gerçek fiyatlar arasındaki büyük farka rağmen NVIDIA, fiyatları resmi olarak artırdığını açıklamadı ve kaynaklarında eski rakamları göstermeyi sürdürüyor.

Bununla birlikte şirket, kısa süre önce düzenlenen QuakeCon 2026 etkinliği sırasında RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Founders Edition modellerini tam olarak önerilen fiyatlardan satışa sundu. Ancak ürün miktarı son derece sınırlıydı.

İlginç olan şu ki bazı alıcılar, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki uçuş ücretleri, etkinlikte RTX 5090 satın alma maliyeti ve dönüş yolculuğu ücretinin toplamının ürünü yerel bir perakende mağazasından satın almaktan daha ucuza geldiğini hesapladı. Bu durum, piyasadaki yapay kıtlığın ve fiyatlandırma politikasının tüketicileri ne kadar zor bir duruma sürüklediğini açıkça gösteriyor.