Liverpool taraftarları Jeff Bezos'un kulübe yatırımından endişeli

Liverpool'un önde gelen taraftar derneği Spirit of Shankly (SoS), kulüp yönetimine resmî bir başvuru göndererek Amazon'un kurucusu Jeff Bezos liderliğindeki konsorsiyumun olası satın alımı hakkında derhâl açıklama yapılmasını talep etti. ESPN'in haberine göre taraftarlar, anlaşmanın İngiliz kulübünün gelecekteki yönetimini ve futbol operasyonlarını nasıl etkileyeceği konusunda ciddi endişe duyuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son dönemde dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Jeff Bezos'un ortak olduğu grubun, Liverpool hisselerinin yaklaşık yüzde 30'luk önemli bir bölümünü satın almaya yaklaştığı yönünde haberler yayıldı. Bu olası anlaşma kulüp çevresinde büyük tartışmalara yol açarken taraftarlar, takımın temel değerlerinin her türlü ticari çıkarın önünde tutulması gerektiğini vurguluyor.

Taraftar derneğinin talepleri ve endişeleri

Spirit of Shankly'nin açıklamasında, Fenway Sports Group'un (FSG) sahipliği döneminde yaşanan gelişmeler ışığında kulübün kime ait olduğu ve nasıl yönetildiğinin Liverpool için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Taraftarlar, diğer kulüplerde görülen benzer yatırım anlaşmalarının futbol operasyonlarında köklü değişikliklere yol açmasından ve bunun Liverpool'da tekrarlanmasından endişe ediyor.

Edinilen bilgilere göre Jeff Bezos'un kişisel serveti 210 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor. Bezos daha önce The Washington Post gazetesine ve Blue Origin şirketine sahip olmasına rağmen profesyonel spor takımlarına yatırım yapma konusunda deneyime sahip değil. Buna rağmen, oluşturduğu seçkin yatırımcılar grubunda Facebook'un kurucularından Eduardo Saverin'in de yer aldığı bildirildi.

Konsorsiyumun yapısı ve gelecek planları

Bu yatırımcı grubuna Hint milyarder Lakshmi Mittal'in damadı Amit Bhatia liderlik ediyor. Konsorsiyum üyeleri arasında spor işletmeciliği deneyimine sahip tek kişinin Amit Bhatia olduğu belirtiliyor. Bhatia, Queens Park Rangers'ta 18 yıl görev yaptıktan sonra kısa süre önce ortak sahiplik ve yöneticilik görevlerinden ayrılmıştı.

Spirit of Shankly temsilcileri şu anda kulüp yetkilileriyle acil bir toplantı yapılmasını talep ediyor. Taraftar derneği, gelecekteki yatırımların Anfield'deki geleneksel değerlere ve sportif ilkelere zarar vermeyeceğini garanti eden net yanıtlar almak istiyor.