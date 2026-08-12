Stirling Motoruyla Çalışan Eşsiz Steampunk Bilgisayar Geliştirildi

·37·Teknoloji
Stirling Motoruyla Çalışan Eşsiz Steampunk Bilgisayar Geliştirildi

Elektrik şebekesine ve pillere kesinlikle ihtiyaç duymadan tamamen bağımsız çalışan benzersiz bir mikrobilgisayar geliştirildi. ixbt.com'un aktardığına göre Reddit'te PickentCode kullanıcı adını kullanan kişi, tasarımı ve çalışma prensibiyle gerçek bir mühendislik harikasına dönüşen steampunk tarzı eşsiz bir cihaz toplamayı başardı. Bu proje yalnızca teknik yaratıcılığın bir örneği değil, aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dair ilgi çekici bir çalışma. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu sıra dışı cihazın temelinde, sıcaklık farkını mekanik harekete, ardından da bir jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştüren minyatür bir Stirling motoru bulunuyor. Projenin sahibi, bu eşsiz bilgisayarı tasarlayıp monte etmenin yaklaşık bir ay sürdüğünü belirtiyor. Tüm çalışmalar önce Blender'da modellemeyle başlamış, ardından cihaz ahşaptan hazırlanmış sağlam bir kasaya bağlanmış.

Steampunk tarzı ve mühendislik çözümleri

Cihazın dış görünümü de ayrıca dikkat çekiyor. Ahşap kasanın yan panellerine Robert Stirling'in portresi ve 1816'da geliştirdiği özgün motorun şeması lazerle zarif biçimde işlenmiş. Elektronik parçalar ve tuşlar 3D yazıcıda basılırken, tasarıma özgün bir görünüm kazandıran dekoratif borular eski bir duş hortumundan yapılmış.

Cihazın iç donanımı da kompaktlığıyla öne çıkıyor. Kontrolü ESP32 C3 mikrokontrolcüsüne dayanıyor. Bilgisayar ayrıca 128 x 64 piksel çözünürlüklü 2,42 inç monokrom OLED ekran ve 16 tuştan oluşan bir klavyeyle donatılmış. Jeneratörün ürettiği gerilim kondansatörlerle dengeleniyor ve süreç analog voltmetreyle izleniyor.

Enerji kıtlığı ve olanaklar

Projenin hayata geçirilmesindeki en büyük zorluk, Stirling motorunun son derece düşük güce sahip olmasıydı. Kaynağa göre motor yalnızca 150 mW güç üretiyor. Bu nedenle geliştirici enerji verimliliğini sağlamak için bir dizi kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı:

  • Wi-Fi ve Bluetooth modülleri tamamen kapatıldı
  • Ekran parlaklığı önemli ölçüde azaltıldı
  • ESP32 işlemcisinin frekansı çalışma sırasında 80 MHz'e, bekleme modunda ise 10 MHz'e sınırlandı
Tüm katı kısıtlamalara rağmen minyatür bilgisayar tamamen çalışır durumda. Cihazda Tetris, Snake ve Pong gibi oyunları çalıştıran CHIP-8 sanal makinesi başarıyla kullanılıyor. Ayrıca bilgisayarda, kullanıcının kendi programlarını girmesine ve bunları doğrudan bu sıra dışı cihazda çalıştırmasına olanak tanıyan özel bir kod editörü de bulunuyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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