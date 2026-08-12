Sindarov ilk mağlubiyetini aldı: Turnuva sıralamasında durum nasıl?

ABD'nin St. Louis kentinde satranç dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Grand Chess Tour serisinin final etabı sayılan Sinquefield Cup 2026 turnuvası devam ediyor. Dünyanın önde gelen büyükustalarının mücadele ettiği turnuva, klasik satranç kategorisinde 9 turluk lig usulü formatta düzenleniyor.

Dramatik mücadele: Praggnanandhaa karşısında nefes kesen oyun

Turnuvanın ilk turunda deneyimli Amerikalı büyükusta Levon Aronian'a karşı beyaz taşlarla oynayıp berabere kalan Özbekistanlı yetenek Javohir Sindarov, 2. turda da zorlu bir sınav verdi.

Sindarov bu turda siyah taşlarla, son dönemde başlıca ve ezeli rakiplerinden biri hâline gelen Hindistanlı Rameshbabu Praggnanandhaa ile karşılaştı. Dengede ilerleyen ve beraberliğe doğru giden son derece dramatik ve çekişmeli oyunda Praggnanandhaa son bölümde fırsatı kendi lehine çevirdi ve galibiyetini ilan etti.

2. turda üç karşılaşma daha galibiyetle sonuçlandı. Yalnızca bir maçta beraberlik çıktı: Hollandalı Anish Giri ile Amerikalı Fabiano Caruana puanları paylaştı.

3. tur öncesi turnuva sıralaması ve Sindarov'un sıradaki rakibi

Bugün oynanacak 3. turda Javohir Sindarov, beyaz taşlarla Fransa'nın önde gelen satranç oyuncularından biri olan Maxime Vachier-Lagrave ile karşılaşacak. Turnuvadaki tüm maçlar Özbekistan saatiyle 22.00'de başlayacak.

2. turun ardından turnuva sıralaması:

1-5. sıralar: Fabiano Caruana, Wesley So, Rameshbabu Praggnanandhaa, Levon Aronian ve Maxime Vachier-Lagrave (hepsinin 1,5 puanı var);

6. sıra: Anish Giri (1 puan);

7. sıra: Javohir Sindarov (0,5 puan, eşitlik bozma kriterleriyle);

Son sıra: Jorden van Foreest (0 puan, iki turda da mağlup oldu).

Sinquefield Cup 2026'nın tam katılımcı listesi:

Turnuvada dünyanın en güçlü 10 büyükustası hamle yapıyor:

Javohir Sindarov (Özbekistan) Fabiano Caruana (ABD) Praggnanandhaa Rameshbabu (Hindistan) Wesley So (ABD) Levon Aronian (ABD) Anish Giri (Hollanda) Vincent Keymer (Almanya) Maxime Vachier-Lagrave (Fransa) Jorden van Foreest (Hollanda) Sam Sevian (ABD)

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