Mahkeme binalarında akıllı gözlük kullanımı yasaklandı

İngiltere ve Galler'deki ceza, hukuk ve aile mahkemesi binalarına Meta şirketinin akıllı gözlüklerini getirmek resmen yasaklandı. Bu konuda Birleşik Krallıkmahkemeler hizmeti (HMCTS) tarafından açıklama yapıldı.

Yeni kurala göre bu tür akıllı gözlüklere, mahkeme binasına giriş sırasında ziyaretçilerden ve davaya katılan kişilerden el konulacak. Cihazlar sahiplerine yalnızca mahkeme binasından çıkarken iade edilecek.

Mahkeme yetkilileri Birleşik Krallık mahkemelerinde özel izin olmadan fotoğraf ve video çekmenin kanunen yasak olduğunu hatırlattı. Böyle bir eylem mahkemeye saygısızlık olarak değerlendirilebilir.

Sıradan akıllı telefonların kullanımı ise kamera ve ses kaydı işlevleri kapalı olduğu sürece serbest. Meta'nın akıllı gözlüklerinde kameralar gözlük çerçevesine yerleştirildiği için çevredekilerin haberi olmadan gizlice görüntü alma imkânı bulunuyor.

Yasağın yürürlüğe konulmasına başka bir olay da neden oldu. Mahkemedeki duruşmaya katılanlardan biri, soru-cevap sırasında gizlice yardım almak için akıllı gözlükleri kullanmaya çalıştı.

Daha önce ABD'nin New York eyaletinde de mahkeme salonlarında akıllı gözlük kullanımı tamamen yasaklanmıştı.