Bayern Münih, Harry Kane'in Yedeği Olarak Igor Thiago'yu Hedef Aldı

Münih'in Bayern Münih kulübü, takımın birinci santrforu Harry Kane'e uygun bir yedek bulmak amacıyla transfer piyasasında beklenmedik bir adım atmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi yaz transfer dönemindeki ana çalışmaların tamamlandığını açıklamış olsa da hücum hattını daha da güçlendirme ihtiyacı, Münih ekibini transfer penceresi kapanmadan önce yeni adayları değerlendirmeye zorluyor. Goal.com'un haberine göre Alman devi, Brentford forveti Igor Thiago'yu kadrosuna katma ihtimallerini araştırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Tanınmış İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Bayern Münih yönetimi Brezilyalı futbolcuya ciddi ilgi gösteriyor ve transferi için ilk görüşmeleri başlattı. Münih ekibinde saf santrfor pozisyonunda Harry Kane'e rekabet yaratacak veya onun yokluğunda yerini doldurabilecek doğal bir yedeğin bulunmaması, yönetimi bu kararı almaya itti.

Hücum hattındaki sorunlar ve Igor Thiago'nun potansiyeli

Bayern Münih'te bu sezon hücum hattını güçlendirme ihtiyacı, Nicolas Jackson'ın Münih'teki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönmesiyle daha da arttı. Harry Kane takımın tartışmasız lideri olmaya devam etse de yoğun fikstürde böylesine üst düzey bir oyuncuya kaliteli bir alternatif gerektiği açıkça görülüyor. Bu nedenle kulüp, transfer politikasındaki ilk tutumunu değiştirerek yeni futbolcular aramayı sürdürüyor.

Igor Thiago, geçen sezon İngiltere Premier Lig'deki istikrarlı performansı ve yüksek gol sayısıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Brentford formasıyla Premier Lig'de 38 maça çıkan oyuncu, 22 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı forvet bu performansıyla İngiltere şampiyonasının gol krallığı yarışında yalnızca Manchester City yıldızı Erling Haaland'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Transferdeki zorluklar ve Harry Kane'in geleceği

Ancak Alman rekor şampiyonu için futbolcuyu Gtech Community Stadyumu'ndan koparmak kolay olmayacak. Igor Thiago'nun Brentford ile mevcut sözleşmesi Haziran 2031'e kadar devam ediyor ve anlaşmada belirli bir bonservis bedeli karşılığında serbest kalmasını sağlayan bir madde bulunmadığı bildiriliyor. Bu durum, İngiliz kulübünün yıldızını bırakmak istemediğini gösteriyor.

Bu transfer girişimleri, Harry Kane'in Bayern Münih'teki konumunu daha da sağlamlaştırmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Almanya'daki kariyeri boyunca etkileyici bir performans sergileyen İngiltere Milli Takımı kaptanının, Münih ekibiyle mevcut sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapması bekleniyor. 33 yaşındaki forvetin kulüpte kalma isteği, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle bağlantılı. Kane, mevcut kadronun bu prestijli kupayı kazanabilecek güce sahip olduğuna inanıyor.

Tecrübeli forvet, geçen sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkarak 61 gol atmayı başardı. Böylece Bayern Münih formasıyla toplam gol sayısını 147 maçta 146'ya yükselten oyuncu, takımın gerçek bir efsanesi haline geldi.