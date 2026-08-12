Yangın çıkan evde iki çocuk mahsur kaldı

·45·Dünya
Yangın çıkan evde iki çocuk mahsur kaldı

Kazakistan'ın Kazakistan'ın Kuzey Kazakistan Eyaleti, Magjan Jumabayev ilçesine bağlı Vozvişenka köyünde özel bir evde yangın çıktı. İlk bilgilere göre evin deposunda kişisel eşyalar yandı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre yangın ihbarı 112 numarasına ulaştı. Netleştirilen bilgilere göre yangın sırasında evin içinde 2021 ve 2023 doğumlu iki küçük çocuk bulunuyordu.

En endişe verici nokta ise evin giriş kapısının dışarıdan kilitlenmiş olması ve bunun çocukların hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmasıydı.

Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri olay yerine hızla ulaşarak yangını söndürmeye başladı. Kurtarma görevlileri çocukları evin içinde bulup güvenli bir yere çıkardı.

Kurtarma görevlileri ayrıca evden bir gaz tüpü de çıkardı. Böylece yangın nedeniyle tüpün patlaması ve durumun daha da ağırlaşması önlendi.

Yangın ilk aşamasında kontrol altına alındı. Olayda kimse yaralanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

KazakistanVozvishenkaMagzhan Zhumabayev İlçesi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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