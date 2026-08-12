Resmen: Manchester City, Geronimo Rulli transferini açıkladı

·43·Spor
Resmen: Manchester City, Geronimo Rulli transferini açıkladı

İngiltere'nin «Manchester City» kulübü transfer piyasasındaki bir sonraki büyük hamlesini yaptı. Fransa'nın «Marsilya» takımında forma giyen deneyimli Arjantinli kaleci Geronimo Rulli, resmen «Şehirliler»e katıldı. Manchester kulübünün resmi internet sitesi bu gelişmeyi duyurdu.

2028 yılına kadar sözleşme

Kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre 34 yaşındaki file bekçisi, uluslararası çalışma iznini almasının ardından «City»nin tam anlamıyla bir oyuncusu olacak. Deneyimli kaleci «Etihad»da 2028 yazına kadar geçerli iki yıllık sözleşmeye imza attı.

«„Manchester City“, Geronimo Rulli ile sözleşme imzalama sürecini tamamladı. Üst düzey deneyime sahip Arjantinli kaleci, Fransa'nın „Marsilya“ kulübünden „Etihad“a transfer oldu ve 2028 yılına kadar geçerli bir anlaşmaya imza attı. Birikmiş tecrübesiyle takımımıza üst düzey müsabakalarda yardımcı olacak», ifadelerine yer verildi Manchester City basın servisinin açıklamasında.

City'de ikinci şans

Dikkat çekici olan, bunun Geronimo Rulli için Manchester City'deki ikinci dönem olması. Arjantinli kaleci 2016/2017 sezonunda da City ile sözleşme imzalamış, ancak o dönemdeki rekabet nedeniyle A takımda hiçbir resmi maça çıkamadan İspanya'nın «Real Sociedad» kulübüne transfer olmuştu.

Aradan geçen yıllarda «Villarreal», «Ajax» ve «Marsilya» gibi köklü kulüplerin yanı sıra Arjantin Milli Takımı'nda da büyük deneyim kazanan Rulli, ilk 11 için ciddi bir rakip olarak Etihad'a dönüyor.

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Manchester CityGerónimo RulliMarsilyaVillarrealReal Sociedad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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