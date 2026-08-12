iQOO Z11 akıllı telefonu: 7050 mA•ch pil ve yapay zekâ özellikleri

·42·Teknoloji
iQOO Z11 akıllı telefonu: 7050 mA•ch pil ve yapay zekâ özellikleri

Yeni nesil teknolojiler pazarı hızla gelişirken, önde gelen üreticiler cihazlarının yeteneklerini daha da artırmaya çalışıyor. ixbt.com’un haberine göre, tanıtımı yaklaşan iQOO Z11 akıllı telefonu; gelişmiş özellikleri, özellikle de devasa pil kapasitesi ve modern yapay zekâ işlevleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

Cihazın en önemli avantajlarından biri, 7050 mA•ch kapasiteye sahip yüksek kapasiteli pilidir. Bu pil; okuma, içerik oluşturma, eğlence amaçlı oyunlar ve günlük çoklu görev süreçlerinde kullanıcılarına uzun süreli kullanım sunmak üzere tasarlanmıştır. Üretici, hızlı şarj teknolojisinin gücüyle ilgili bilgileri şimdilik gizli tutuyor.

Yapay zekâ ve gelişmiş özellikleri

Üretici, yeni modelde yapay zekâ teknolojilerine özel önem veriyor. iQOO Z11 akıllı telefonu, Google Gemini ve Microsoft Azure hizmetlerinden yararlanarak ses kayıtlarını metne dönüştürmeyi ve çeviri yapmayı sağlayan AI Captions işleviyle donatılacak. Ayrıca AI Creation araçları; belgeleri kısaca özetleme, görevleri iyileştirme, yeni fikirler üretme ve çeşitli içerikler oluşturmada kullanıcılara yardımcı olacak.

Cihazın özellikleri arasında farklı Gemini modelleri arasında görevleri doğru şekilde yönlendirme, verileri gerçek zamanlı işleme, iletişim bağlamını koruma ve popüler Circle to Search işlevi de yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcının günlük dijital ortamdaki işlerini önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Ekran ve teknik özellikler

Akıllı telefonun teknik altyapısında, yüksek performans sağlayan MediaTek Dimensity 7500 Turbo işlemcisi tercih edilmiş. Cihaz ekranıyla da dikkat çekiyor: 6,83 inç boyutunda, yanları kavisli bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 144 Hz yenileme hızına sahip; HBM modunda 2000 nit, yerel tepe parlaklıkta ise 3000 nit seviyesine ulaşabiliyor.

Dış görünüm ve tasarım açısından kullanıcılara iki çekici renk seçeneği sunulacak: Celestial Blue ve Aurora Green. Şu aşamada cihazın kameraları ile RAM ve dahili depolama kapasiteleri hakkındaki resmî bilgiler tamamen açıklanmış değil; ayrıntıların yakında duyurulması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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