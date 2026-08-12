OpenAI destekli Thrive Holdings, yapay zekâ uygulamaları için 2 milyar dolar topladı

·1·Teknoloji
OpenAI destekli Thrive Holdings, yapay zekâ uygulamaları için 2 milyar dolar topladı

Yapay zekâ teknolojilerini geleneksel iş süreçlerine uygulama konusunda uzmanlaşan Thrive Holdings, yeni finansman turunda 12 milyar dolarlık değerlemeyle 2 milyar dolar topladı. ixbt.com'a göre bu büyük yatırım, SoftBank, D1 Capital Partners ve Altimeter Capital gibi tanınmış yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirildi ve yapay zekâ alanındaki özel sermaye fonlarının büyüdüğünü gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

The New York Times'ın haberine göre kuruluş, OpenAI'nin başlıca yatırımcılarından biri olan Thrive Capital'den ayrılan bağımsız bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. OpenAI, Aralık 2025'te Thrive Holdings'teki hissesini satın almıştı. Bu anlaşma kapsamında OpenAI, çalışanlarını doğrudan Thrive bünyesindeki şirketlere göndererek yapay zekâ teknolojilerinin gerçek dünyada daha hızlı uygulanmasına yardımcı oluyor.

Yapay zekâ ve kurumsal hizmetlerde yeni dönem

Thrive Holdings faaliyetlerini ağırlıklı olarak muhasebe ve bilgi teknolojileri alanlarına odaklıyor. Günümüzde platformun çatısı altında 70'ten fazla işletme faaliyet gösteriyor. Şirket, başlıca iki temel yapı etrafında çalışıyor: 50'den fazla firma ve 2.000'den fazla uzmanı bir araya getiren Current muhasebe ağı ile yaklaşık 20 şirketi bünyesinde barındıran Shield bilgi teknolojileri kolu.

Paylaşılan bilgilere göre Current ağının kendi kendini geliştiren TaxAI vergi ajanları, 7.000'den fazla vergi beyannamesini %98 doğrulukla işledi. Bunun sonucunda katılımcı firmalarda vergi hazırlığı için gereken süre %30'dan fazla kısaldı. Aynı zamanda Shield platformunun yapay zekâ ürünleri, destek taleplerini çözme hızını 36 kat artırdı.

Altyapı ve fiziksel varlıklara odaklanılıyor

Yeni toplanan fonların bir bölümü, fiziksel varlıklar alanında üçüncü bir iş kolu oluşturmak için kullanılacak. Yetkililer, bu alanın yapılı çevredeki düzenleyici hizmetlere, yani fiziksel varlıkların onaylanması, inşa edilmesi, sertifikalandırılması ve işletilmesini sağlamak için gereken çalışmalara odaklanacağını belirtiyor.

Thrive Holdings'in kurucularından Anuj Mexndiratta, TechCrunch'a verdiği röportajda ABD'deki kritik altyapının modernize edilmesi gerektiğini, ancak projelerin çoğu zaman yerel, teknik ve hukuki karmaşıklıklarla karşılaştığını vurguladı. Verilere göre bu durum veri merkezleri, üretim, sağlık, enerji, su hizmetleri ve ulaşım ağlarıyla doğrudan ilgili.

Uzmanlara göre yapay zekâ, sahadaki fiziksel işleri veya yerel kararları tamamen değiştirmese de araştırma, rapor hazırlama, izin başvuruları oluşturma, denetim belgeleri ve uyumluluğu izleme gibi manuel süreçleri önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

OpenAIThrive HoldingsYapay ZekâYatırımTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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