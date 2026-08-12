Lovable startup’ı 13,3 milyar dolar değerlemeyle 400 milyon dolar topladı

Avrupa’nın tanınmış “vibe-coding” startup’ı Lovable, yeni finansman turunda 13,3 milyar dolarlık değerlemeyi doğruladı ve ek olarak 400 milyon dolar yatırım topladı. TechCrunch’ın aktardığı bilgilere göre şirket, bu Series C turunu Menlo Ventures ile Scaleup Europe Fund’ın liderliğinde tamamladı; süreçte onlarca başka yatırımcı da yer aldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu büyük finansman aşaması, startup’ın haziran ayında yıllık yinelenen gelirinin (ARR) 500 milyon dolara ulaştığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Karşılaştırma için şirket, geçen yıl aralık ayında duyurulan önceki turda 6,6 milyar dolar değerlemeyle 330 milyon dolar toplamıştı. O dönemde de ana yatırımcılar arasında Menlo Ventures lider konumdaydı.

Büyüyen altyapı ve yapay zekâ yetenekleri

Startup’ın büyümesiyle birlikte backend gereksinimleri ve teknik yetenekleri de önemli ölçüde karmaşıklaşıyor. Platform bugün 60 milyondan fazla projeyi barındırıyor ve bu projeler ayda 900 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor. Bu göstergeler, platformun teknik kapasitesinin daha da artırılmasını gerektiriyor.

Haberlere göre Lovable, kullanıcılara yaygın gelişmiş model seçeneklerinin yanı sıra özel kurum içi bir ortamda eğitilmiş kendi yapay zekâ modelini de sunuyor. Şirket ayrıca haziran ayında Google Cloud ile çok yıllı bir sözleşme imzaladı; bu da bulut hizmetlerinin kullanım hacminin beş kat arttığını gösteriyor.

Avrupa teknoloji pazarındaki etkisi

Şirket yalnızca ana ürününü geliştirmekle kalmıyor, Avrupa’daki diğer gelecek vadeden startup’ları da destekliyor. Lovable, teknik donanım tasarlayan Danimarkalı Atech startup’ına da yatırım yaptı. Uzmanlara göre bu tür iş birlikleri, Avrupa’da yenilikçi ekosistemin güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor.

Bilgi notu olarak belirtmek gerekirse, Series C turunun yeni yatırımcıları arasında TechCrunch’ın sahibi olan Regent yatırım şirketi de bulunuyor. Bu yatırım turunun başarısı, Lovable’ın küresel teknoloji pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesinin önünü açıyor.