Julián Álvarez ile Diego Simeone arasında görüşme gerçekleşti

Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'in kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, futbolcu teknik direktör Diego Simeone ile yüz yüze görüştü. Transfer döneminin son günleri yaklaşırken gerçekleşen bu görüşme, takımdaki durumu netleştirmeye yönelik önemli bir adım oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgilere göre, Cerro del Espino spor tesislerinde gerçekleşen görüşme ciddi ancak sakin bir atmosferde geçti. Julián Álvarez, antrenman başlamadan önce tesislere erken gelerek teknik direktörle doğrudan konuşmak istedi. Forvet daha önce takımdan ayrılmak istediğini açıkça dile getirmişti.

Kulübün kararlı tutumu ve transfer kısıtlamaları

Futbolcu kişisel hedeflerini ve yeni meydan okumaları düşünürken, Diego Simeone kulüp yönetiminin katı kararını tamamen desteklediğini belirtti. Simeone daha önce Seul'deki sezon öncesi turu sırasında da bu konudaki durumun son derece net olduğunu vurgulamıştı. Kulübün CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, yönetimin resmi tutumunu daha önce açıklamıştı.

Goal.com'un haberine göre Barcelona, Arsenal ve PSG gibi dev kulüpler Arjantinli forvete ilgi gösterse de Atlético Madrid yönetimi onu rakip kulüplere satmayı düşünmüyor. Özellikle futbolcunun İspanya'daki doğrudan bir rakibe transfer olmaması ilkesi öncelik taşıyor.

Kadro sorunları ve gelecek planları

2024 yazında Manchester City'den yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden forvet, Madrid ekibiyle henüz kupa kazanamadı. Buna rağmen teknik heyet, onu gelecek sezon için hazırlanan sportif projenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Durumu daha da zorlaştıran faktörlerden biri, takımın diğer forveti Alexander Sørloth'un sakatlanarak tedavi sürecine girmesi. Bu durum Simeone için hücum hattında ek sorunlar yaratırken, kulübün Julián Álvarez'i takımda tutma konusundaki kararlılığını daha da artırıyor.