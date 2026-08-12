Aston Villa, Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna katmak istiyor

İngiltere'nin Aston Villa kulübü, savunma hattını güçlendirmek amacıyla West Ham oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. The Athletic'in aktardığı bilgilere göre teknik direktör Unai Emery, takımın sağ bek pozisyonunu öncelikli hedef olarak belirledi ve deneyimli futbolcuyu bu mevki için en önemli aday olarak görüyor. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere West Ham, geride kalan sezonda Premier Lig'den ayrılarak Championship'e düştü. Londra ekibinin alt lige gerilemesi, kulübün önemli oyuncularının ayrılmasına zemin hazırlıyor. 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez alt ligde mücadele edecek West Ham yönetiminin, Aaron Wan-Bissaka'nın transferine engel olmayacağı tahmin ediliyor.

Transfer piyasası ve Unai Emery'nin planları

Aston Villa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ve aynı zamanda birden fazla kulvarda rekabetçi kalabilmek için kadrosunu genişletmeye çalışıyor. Ekip, geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilerken İngiltere şampiyonasını dördüncü sırada tamamladı. Bu nedenle kulüp, kadrodaki Matty Cash'e ciddi bir rekabet yaratabilecek üst düzey bir oyuncu arıyor.

Başlangıçta Tottenham'ın eski oyuncusu ve Flamengo savunmacısı Emerson Royal'in transfer edilmesi planlanıyordu. Ancak bu anlaşma sonuçlanmayınca Aston Villa'nın transfer ekibi dikkatini hemen Aaron Wan-Bissaka'ya çevirdi. Unai Emery'nin taleplerine göre savunma hattı taktik açıdan esnek olmalı ve 28 yaşındaki savunmacının ikili mücadelelerdeki becerisi bu gerekliliklerle tamamen örtüşüyor.

Futbolcunun kariyeri ve uluslararası deneyimi

Aaron Wan-Bissaka, geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarak üç asist yaptı. Sezonun son bölümünde ilk 11'de düzenli olarak forma giyemedi ve son yedi maçın yalnızca ikisinde sahaya çıktı; çoğu zaman rekabette Kyle Walker-Peters üstün geldi. Buna rağmen oyuncunun Londra kulübüyle mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Kulüpteki zorluklara rağmen Wan-Bissaka, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımında istikrarlı bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda milli takımının dört maçında da ilk 11'de görev alarak birçok scout'un dikkatini çekti. Hatırlanacağı üzere futbolcu, Londra kulübüne katılmadan önce Manchester United formasıyla beş sezon boyunca 190 maça çıkmış, Avrupa'nın en iyi bire bir savunmacılarından biri olarak tanınmış ve 2022/23 Lig Kupası ile 2023/24 FA Cup'ı kazanmıştı.