Uber Freight Siber Saldırı ve Veri Sızıntısıyla İlgili Soruşturma Başlattı

Ünlü uluslararası araç paylaşım devinin lojistik iştiraki Uber Freight, siber suçluların hedefi oldu. Tanınmış bir hacker grubunun bu taşımacılık ve lojistik şirketinin ağlarına yasa dışı şekilde erişerek verileri çaldığını iddia ettiği ortaya çıktı. Olay şu anda ciddi biçimde inceleniyor ve şirket uzmanları durumu kontrol altına almaya çalışıyor. TechCrunch.com haber veriyor.

Reuters'ın haberine göre Uber Freight sözcüsü, siber olayın şirketin günlük iş süreçlerini olumsuz etkilemediğini ve tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığını açıkladı. Buna rağmen olay, son haftalarda taşımacılık şirketlerine, büyük finans kuruluşlarına ve özel yatırım fonlarına yönelik siber saldırı dalgasının mantıklı bir devamı oldu.

Helix grubunun bir sonraki kurbanı

TechCrunch'ın haberine göre bu siber saldırının arkasında, faaliyetleriyle tanınan Helix hacker grubu bulunuyor. Bu suç grubu, kurbanlarının bulut ortamlarından büyük miktarda veri çalması ve ödeme yapılmaması hâlinde bunları kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesiyle tanınıyor. Hackerlar, veri sızıntılarına ilişkin özel sitelerinde Uber Freight'e ait e-posta kutularını, bulut depolama disklerini, ticari alacak bilgilerini ve sevkiyat belgelerini ele geçirdiklerini iddia ediyor.

Yayın gazetecilerinin incelediği bazı dosyaların, Uber Freight ile müşterileri arasındaki ve haziran ortasına ait olduğu tahmin edilen yazışmaları içerdiği ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, sunulan belgelerin gerçekliğini hemen doğrulayamadı. Şirket henüz hackerlardan herhangi bir mesaj aldığını veya fidye ödediğini açıklamadı.

Google analizleri ve hackerların yöntemleri

Google güvenlik uzmanlarının bildirdiğine göre Helix grubu, kendileri tarafından UNC6671 adıyla takip edilen daha geniş bir hacker siber kolektifinin parçası. Bu suç grubu, başta sesli kimlik avı (vishing) olmak üzere sosyal mühendislik taktiklerine dayanıyor. Suçlular bu yöntemde BT destek hizmetlerini arayarak çalışanların parolalarının sıfırlanmasını talep ediyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, basit ve kaba görünen bu tür saldırıların insan faktörünü kandırmada son derece etkili olduğu konusunda uzun süredir uyarıyor. Google, resmi blogunda grubun bitcoin cüzdanlarını analiz ettiğini ve bu analize göre ocak ayından mayıs ayına kadar fidye olarak en az 10,6 milyon dolar aldığını açıkladı.