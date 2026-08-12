Paul Parker, Luke Shaw yerine Manchester United’ın kadrosunu güçlendirmesini istedi

İngiltere Premier Lig’inde yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Manchester United, kadro planlaması ve savunma hattını güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Goal.com’un haberine göre kulübün eski savunmacısı Paul Parker, takımın sol kanadındaki durumdan ciddi endişe duyduğunu belirterek teknik direktör ve yönetimden acil değişiklikler yapmasını istedi. Parker’a göre mevcut kadrodaki oyuncuların performansı gereken seviyede değil ve bu durum ligde sorunlara yol açabilir. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Betarades.gr’ın haberine göre Luke Shaw, geçtiğimiz sezon takımın 38 lig maçının tamamında forma giymesine rağmen ortaya koyduğu performans uzmanlar ve taraftarlar arasında güven oluşturmadı. Paul Parker, futbolcunun performansını sert biçimde eleştirerek yeteneklerinin modern futbolun gerekliliklerini karşılamadığını vurguladı. Eski futbolcuya göre kulübün, sahanın her bölgesinde görev yapabilen, savunmada ve hücumda eşit derecede etkili, çevik ve hareketli bir sol beke acilen ihtiyacı var.

Transfer piyasasındaki zorluklar ve alternatif seçenekler

Manchester United yönetiminin transfer piyasasında savunma hattını güçlendirme girişimleri çeşitli engellerle karşılaşıyor. Basında çıkan haberlere göre kulübün ilgilendiği Newcastle United oyuncusu Lewis Hall ile Arsenal’in yetenekli futbolcusu Myles Lewis-Skelly, öncelikli hedefler olarak öne çıkıyor. Ancak Lewis Hall’un yaklaşık 60 milyon sterlin değerinde olması ve Newcastle’ın oyuncuyu satmak istememesi, transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Bununla birlikte Paul Parker, Diogo Dalot’nun sol kanatta oynamasının da sürekli sorunlara yol açtığını hatırlattı. Manchester United transfer piyasasında ihtiyaç duyduğu oyuncuyu kadrosuna katamazsa Parker, ana takım için dışarıdan takviye aramak yerine kulüp akademisinin iç kaynaklarına güvenmenin akılcı bir karar olacağını belirtti.

Genç yeteneğe şans verme zamanı geldi

Parker, genç futbolcu Harry Amass’a A takımda düzenli oynama fırsatı verilmesi gerektiğini savundu. Parker’a göre yetenekli oyuncu, sakatlanana kadar Sheffield Wednesday formasıyla sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazandı ve potansiyeli büyük takdir topladı.

Harry Amass, Sheffield Wednesday formasıyla kendini olumlu anlamda gösterdi

Taraftarlar ve uzmanlar genç oyuncunun performansını yüksek değerlendirdi

Kulüp, gençlere kısa süreli fırsat değil, düzenli forma şansı vermeli

Parker’a göre Manchester United, genç yeteneklerini keşfetme ve onlara güvenme konusunda daha aktif olmalı. Amass’a yalnızca bir veya iki maçta değil, kendini kanıtlayabilmesi için yeterli süre boyunca forma şansı verilmesi, takımın geleceği açısından faydalı bir adım olabilir.