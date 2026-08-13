Messi sahalara döndü ancak Inter Miami mağlup oldu (video)

·6·Spor
Messi sahalara döndü ancak Inter Miami mağlup oldu (video)

Kuzey ve Orta Amerika kulüpleri arasında devam eden prestijli Ligler Kupası turnuvasının 3. turunda futbolseverler büyük heyecan ve beklenmedik bir sonuca tanıklık etti. ABD temsilcisi Inter Miami, sahasında Meksika ekibi León’u konuk etti ve gollü geçen karşılaşmayı 2:3 kaybetti.

Bu karşılaşmanın en dikkat çeken noktası Lionel Messi’nin sahalara dönmesi oldu.

Messi’nin dönüşü ve ikinci yarıdaki drama

Arjantinli efsane futbolcu, babası Jorge Messi’nin vefatı nedeniyle yaşadığı zor günler sebebiyle takımının son birkaç maçını kaçırmıştı. Teknik heyet, Messi’yi bu karşılaşmada yedek kulübesinde tutarak 46. dakikada (ikinci yarının başında) oyuna dahil etti.

Karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu:

  • 42. dakikada Pinter Inter Miami’yi öne geçirdi: 1:0.

  • 50. dakikada Meksika ekibinin oyuncusu Archila skoru eşitledi: 1:1.

  • 53. dakikada Miami ekibinin orta saha oyuncusu Bright ev sahibini yeniden öne geçirdi: 2:1.

  • Ancak León geri dönüş yapmayı başardı: 61. dakikada Domínguez skoru 2:2’ye getirirken, 83. dakikada Archila ikinci golünü atarak konuk ekibe galibiyeti getirdi: 2:3.

Ligler Kupası. 3. tur

Inter Miami (ABD) — León (Meksika) — 2:3

13 Ağustos. Nu Stadium.

  • Goller: Pinter (42), Bright (53) — Archila (50, 83), Domínguez (61).

  • Inter Miami: Ríos Novo, Frey (Mura, 86), Luján, Allen (Regilón, 64), Mikael (Caicedo, 33), Casemiro, De Paul, Bright, Delinois (Plambeck, 65), Pinter (Messi, 46), Segovia.

Inter Miami’nin turnuvadaki durumu

Hatırlanacağı üzere Inter Miami, 2023 yılında bu Ligler Kupası turnuvasını kazanarak tarihindeki ilk kupayı elde etmişti. Bu beklenmedik yenilginin ardından takımın bir üst tura yükselme şansını koruyabilmesi için sonraki maçlarda yalnızca galibiyet hedeflemesi gerekecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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