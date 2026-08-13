6 final, 6 zafer: Luis Enrique Avrupa kupalarında inanılmaz rekor kırdı

·2·Spor
6 final, 6 zafer: Luis Enrique Avrupa kupalarında inanılmaz rekor kırdı

PSG'nin UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa karşısında aldığı 2-1'lik dramatik zafer, Paris ekibinin müzesine bir kupa daha kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda takımın teknik direktörü Luis Enrique için de kariyerinde tarihi bir dönüm noktası oldu.

56 yaşındaki İspanyol teknik adam, kazanılan Avrupa kupaları sayısında dünya futbolunun efsaneleriyle aynı seviyeye yükseldi.

Ferguson ve Trapattoni seviyesinde: Avrupa kupalarında TOP 3

Bu UEFA Süper Kupası, Luis Enrique'nin kariyerindeki 6. Avrupa kupası oldu. Enrique, 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni ve 3 kez UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bu başarıları Barcelona ve PSG'nin başında elde etti.

Bu zaferle İspanyol teknik adam, Avrupa kupaları sayısında «Manchester United» efsanesi Sir Alex Ferguson ile ünlü İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni'yi yakalayarak gurur verici üçüncü sıraya yükseldi.

Avrupa futbolu tarihinde Enrique'nin önünde yalnızca iki teknik direktör bulunuyor:

  1. Carlo Ancelotti (Milan, Real Madrid) — 10 Avrupa kupası;

  2. Pep Guardiola (Barcelona, Bayern Münih, «Manchester City») — 7 Avrupa kupası;

  3. Luis Enrique (Barcelona, PSG) — 6 Avrupa kupası.

Yüzde 100 başarı: Zinedine Zidane'ın rekorunu geride bıraktı

Luis Enrique, Avrupa kupaları finallerindeki eşsiz performansıyla da tarihe geçti. İspanyol teknik adam kariyeri boyunca Avrupa kupalarında 6 finale çıkıp hepsini (%100) kazandı.

Bu performansıyla, bir dönem Real Madrid ile çıktığı 5 Avrupa kupası finalinin tamamını kazanan efsanevi Zinedine Zidane'ı geride bıraktı. Enrique'nin rekor serisi ve yüksek taktik kapasitesi, PSG'nin yeni sezonda da Avrupa sahnesinin favorileri arasında yer almasını sağlıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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