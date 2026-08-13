Çinliler sivrisineklere karşı “hava savunması” geliştirdi

Çin’in Changzhou kentindeki Photon Matrix Lab girişimi, sivrisinekleri havada tespit edip lazerle yok etmek üzere tasarlanmış bir cihaz geliştirdi. “Photon Matrix” adlı sistem, lidar, milimetre dalga radarı ve yapay zekâ tabanlı görüntü tanıma teknolojilerini kullanıyor.

Cihaz, uçan böcekleri yaklaşık 2–20 milimetre boyutlarında tespit edebiliyor. Sistem sivrisineğin hareketini izliyor ve uygun hedef belirlendiğinde lazer ışınıyla onu vuruyor. Üreticiye göre cihaz, böcekleri 6 metreye kadar mesafeden tespit edebiliyor ve doğruluk oranı yüzde 95’in üzerinde.

Üreticiler, cihazın hedefi birkaç milisaniye içinde tespit edip lazer atışını yönlendirebildiğini belirtiyor. Sistem, daha büyük nesneleri hedef almamak için özel güvenlik mekanizmaları da kullanıyor.

Cihaz, elektrik şebekesinin yanı sıra taşınabilir bir powerbank ile de çalıştırılabiliyor. Şirkete göre, hızlı şarjı destekleyen 20.000 mAh kapasiteli bir powerbank cihazı yaklaşık 4–5 saat çalıştırabiliyor.

Cihaz, sıradan sivrisinek kovuculardan çok daha pahalı. Farklı versiyonları kitle fonlaması aşamasında yaklaşık 600–650 dolar fiyatla sunuldu. Nihai satış fiyatı ise modele ve donanıma göre değişebilir.

Cihazın temel avantajı, kimyasal maddeler kullanmaması. Bu nedenle üretici, ürünü evlerde, teraslarda ve bahçelerde sivrisineklere karşı alternatif bir çözüm olarak sunuyor.

Belirtmek gerekir ki teknoloji hâlâ görece yeni. Gerçek koşullardaki etkinliği ve uzun süreli kullanım deneyimi hakkında bağımsız veriler sınırlı.