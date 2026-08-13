Barcelona yaz transfer döneminin sonunda yeniden harekete geçiyor

·5·Spor
Barcelona yaz transfer döneminin sonunda yeniden harekete geçiyor

Yaz transfer döneminin son günleri yaklaşırken Barcelona, transfer piyasasında ciddi bir hareketliliğe hazırlanıyor. Katalan ekibi, kadrodaki fazlalık oyuncuları satmak, maaş bütçesi sınırını genişletmek ve henüz kaydı yapılmayan futbolcuları bir an önce resmileştirmek amacıyla bir dizi transferi tamamlamayı planlıyor. Goal.com bildiriyor .

Sport gazetesinin haberine göre Barcelona yönetiminin temel hedefi net. Kulüp kadroya yeni bir forvet katmak istiyor; öncelikli adaylar arasında Julian Alvarez'in yanı sıra Rodri ve Cancelo da bulunuyor. Ancak sportif direktörlük, transfer döneminin son dakikalarında bir önemli anlaşmayı daha tamamlamayı hedefliyor.

Deco stoper arıyor

Kulübün sportif direktörü Deco, yaz transfer döneminin başından bu yana stoper hattını güçlendirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Önceliği, üst düzey ve mümkünse sol ayaklı bir stoperi kadroya katmak. Mali şartlar izin verirse bu transfer, dönemin son günlerinde bile gerçekleşebilir.

Sportif direktör ilk olarak Inter savunmacısı Alessandro Bastoni'yi transfer etmeye çalışmıştı. Ancak taraflar sportif açıdan anlaşamayınca ve Milano ekibinin belirlediği bonservis bedeli çok yüksek olunca bu seçenek rafa kalktı. Bunun ardından savunma hattıyla ilgili görüşmeler geçici olarak durdu.

Ronald Araujo'nun ayrılığı planları değiştirdi

Ancak Ronald Araujo'nun takımdan ayrılması, Barcelona'nın savunmacı arayışını yeniden gündeme taşıdı. Bunun sonucunda kulüp yeni bir futbolcu transfer etmeye kesin olarak karar verdi. Teknik direktör Hansi Flick, Pau Cubarsi ve Gerard Martin ikilisinin performansından şimdilik memnun. Bununla birlikte teknik adam, uygun bir fırsat doğması halinde üst düzey bir oyuncuyla kadroyu güçlendirmenin öneminin de farkında.

Kadronun diğer stoperleri Andreas Christensen ve Eric Garcia. Bu oyunculardan birinin sezon boyunca bek pozisyonunda da önemli süreler alması bekleniyor. Barcelona'nın transfer piyasasındaki son hamlelerinin ve mali durumunun nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

BarcelonaTransferlerDecoHansi FlickLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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