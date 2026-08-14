Hindistan'da göldeki “ceset” beklenmedik şekilde canlandı (video)

Hindistan'ın Hanamkonda kentinde bir gölde yaklaşık 5 saat boyunca kıpırdamadan yatan bir adam, mahalle sakinlerini paniğe sürükledi. Onu görenler adamın öldüğünü düşünerek hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen kolluk görevlileri, sudaki adamı kıyıya çıkarmak için elinden tuttuğunda beklenmedik bir şey oldu: Adam bir anda ayağa kalktı.

Adamın gün boyunca çalıştığı ve çok yorulduğu ortaya çıktı. Serinlemek için göle giren adam, suda uyuyakalmıştı. Bu nedenle uzun süre kıpırdamadan yatmıştı.

Adamın hayatta olduğu anlaşılınca polisler ve olay yerinde toplanan insanlar rahat bir nefes aldı. Olayı gösteren video sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar arasında çeşitli esprilere neden oldu.