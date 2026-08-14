Inter, Curtis Jones transferi üzerinde çalışıyor

·2·Spor
Inter, Curtis Jones transferi üzerinde çalışıyor

İtalya’nın son şampiyonu Inter, transfer döneminin son günlerinde Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones’u kadrosuna katmak için aktif girişimlerde bulunmaya başladı. Goal.com’un haberine göre Milano ekibi, kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla İngiliz futbolcuyla sözleşme şartları konusunda şimdiden anlaşmaya vardı; ancak bonservis bedeliyle ilgili görüşmeler halen devam ediyor. Bu bilgiyi Goal.com bildiriyor .

Corriere dello Sport’un aktardığı bilgilere göre Inter yönetimi, transfer döneminin son aşamasında takımın tüm hatlarını nihai olarak mükemmel hale getirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Takım daha önce kadrosundaki kilit pozisyonları başarıyla güçlendirmişti; şimdi ise tüm dikkat İngiltere Premier Ligine çevrilmiş durumda.

İngiliz futbolcularla zengin tarih

Inter teknik direktörü, takımın kalitesini daha da artırmak için Curtis Jones’u ideal aday olarak görüyor. Dikkat çekici şekilde, İngiliz futbolcular Nerazzurri tarihinde her zaman önemli bir yere sahip oldu. Kulüp daha önce Ashley Young, Paul Ince ve Gerry Hitchens gibi oyunculardan yararlanmıştı. Bu sezon da gelenek devam etti ve Manchester City’den John Stones ile Tottenham’dan Djed Spence takıma katıldı.

Edinilen bilgilere göre Curtis Jones da geleceği konusunda net bir karar verdi ve kariyerine Giuseppe Meazza’da devam etme arzusunu kesin bir şekilde dile getirdi. Orta saha oyuncusu diğer kulüplerden gelen teklifleri reddederek İtalyan deviyle kişisel sözleşme ve komisyon konularında şimdiden anlaşmaya vardı.

Görüşmeler ve mali imkânlar

Liverpool kulübü başlangıçta bu transfere karşı çıkarak oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli belirlemiş olsa da sözleşme süresinin kısalıyor olması tarafları uzlaşmaya zorlayabilir. Inter yönetimi şu anda sunduğu teklif ile İngiliz kulübünün talepleri arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi, takımın temel yapısını korurken kadroyu daha dengeli hale getirme yolunda atılacak son önemli adım olacak. Ayrıca Davide Frattesi’nin takımdan ayrılmasının beklenmesi, Inter’e bu büyük transferi finanse etmek için yeterli mali imkân ve hareket alanı sağlıyor.

Inter MilanCurtis JonesLiverpoolTransferlerSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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