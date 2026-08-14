Dreame ilk Aurora amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı

·6·Teknoloji
Dreame ilk Aurora amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı

Ev aletleri ve yenilikçi cihazlar pazarında faaliyet gösteren Dreame şirketi, ilk seri üretim amiral gemisi akıllı telefonu Aurora modelinin ilk örneğini resmen sahibine teslim etti. ixbt.com'a göre bu olay, yüksek teknoloji dünyasında önemli bir adım olurken markanın yeni alandaki ciddi planlarına işaret ediyor. Haberi Ixbt.com veriyor .

Şimdilik ilk müşteriye yaklaşık 30.000 ABD doları değerindeki özel koleksiyon versiyonu teslim edildi. Bu özel cihazın arka panelinde Dreame kurucusu Yu Hao'nun kişisel imzası bulunuyor. Koleksiyona ayrıca benzersiz bir kimlik numarasına sahip özel bir sertifika da dahil edildi.

Cihazın dış görünümü son derece gösterişli. Gövdesi 999 ayar saf altın unsurlarla süslenmiş ve nadir değerli taşlarla işlenmiş. Üreticiler, gelecekte piyasaya çıkacak standart Aurora modellerinin fiyatının yeni nesil iPhone 17 cihazlarının benzer versiyonlarından da yüksek olacağı konusunda uyarıyor.

Teknik özellikler ve beklenen modeller

Uzmanlar ve sektör kaynakları, cihazın teknik özelliklerinin de tasarımından geri kalmadığını belirtiyor. Bu yılın şubat ayında tanınmış kaynak Digital Chat Station tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre şirket, Phoenix ve Golden Dragon gibi lüks modeller üzerinde de çalışıyor. Bu modellerin arka kapakları saf altından üretilecek ve doğal değerli taşlarla elle süslenecek.

Mart ayında düzenlenen AWE 2026 fuarında bu cihazların fiyatlandırma politikası açıklandı. Buna göre amiral gemisi versiyonun başlangıç fiyatı 1.000 dolardan başlayacak; ancak kullanılan altın miktarına bağlı olarak bazı üst düzey modellerin fiyatı 15.000 dolara kadar çıkabilecek. Kaynaklar ayrıca gelecekteki amiral gemisinin bazı teknik ayrıntılarını da açıkladı.

Akıllı telefonun, 1 inçlik büyük bir fotoğraf sensörünün yanı sıra kendi SoC'sine, bataryasına ve iletişim modülüne sahip çıkarılabilir bir kamera modülüyle donatılacağı ortaya çıktı. Bunun mobil fotoğrafçılık teknolojilerinde özgün bir çözüm olması bekleniyor.

Küresel tanıtım ve pazar planları

Mayıs ayında Dreame şirketinin, 2026'nın dördüncü çeyreğinde yapılması planlanan küresel tanıtım sırasında ilk aşamada 100.000'den fazla cihaz satmayı hedeflediği ortaya çıktı. Yeni seri şu üç ana versiyonu içerecek:

  • Standart amiral gemisi versiyonu
  • Modüler fotoğraf sistemine sahip amiral gemisi akıllı telefon
  • Üst sınıf, tamamen özelleştirilebilir seri
Akıllı telefonların geniş kitlelere yönelik açık tanıtımı 2026'nın son çeyreğinde yapılacak. Dreame ise şimdilik ilk adımları ve koleksiyonluk örnekleriyle dünyanın en değerli ve gelişmiş teknoloji markalarından biri olmayı hedeflediğini gösteriyor.

DreameAuroraAkıllı TelefonTeknolojiPremium
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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