Tarihî sonuç: Özbekistan 51 madalyayla Asya’da rakipsiz kaldı!

Başkentimizdeki görkemli «Olimpiyat Şehri»nin ev sahipliği yaptığı gençler ve yıldızlar halter kıta şampiyonası resmen sona erdi. Sekiz gün süren zorlu mücadeleler, Özbekistan millî takımının mutlak zaferiyle sonuçlandı.

Özbekistan Millî Olimpiyat Komitesi (MOK) basın servisine göre, sporcularımız şampiyata toplam 51 madalya kazanarak Asya’da rakipsiz olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Son gün ve Omadillo Olimov’dan çifte altın!

Şampiyonanın en heyecanlı ve son gününde, en ağır sıklet kategorisindeki halterciler podyum için mücadele etti.

Gençler +110 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden Omadillo Olimov gerçek bir ustalık sergileyerek silkme ve toplamda 2 altın madalya kazandı ve şampiyonaya görkemli bir nokta koydu.

Özbekistan millî takımının final madalya tablosu

Sekiz gün boyunca kıtanın en güçlü genç sporcularına karşı mücadele eden haltercilerimiz şu sonuçları elde etti:

Gençler kategorisinde: 7 altın, 10 gümüş, 6 bronz — Toplam: 23 madalya ;

Yıldızlar kategorisinde: 6 altın, 8 gümüş, 14 bronz — Toplam: 28 madalya.

Toplamda Özbek halterinin geleceği olan sporcuların hanesine 13 altın, 18 gümüş ve 20 bronz madalya yazıldı.

4 kategoride takım sıralamasında Asya’da 1. sıra!

Müsabaka sonuçlarına göre Özbekistan millî takımı tüm ana kategorilerde rakipsiz oldu ve 4 takım kategorisinde şampiyonluğu kazandı:

Gençler kategorisinde toplam puan sıralamasında — 1. sıra; Genç kadınlar kategorisinde puan sıralamasında — 1. sıra; Yıldızlar kategorisinde toplam puan sıralamasında — 1. sıra; Yıldız erkekler kategorisinde puan sıralamasında — 1. sıra.

Bu eşi benzeri görülmemiş zafer ve takım sıralamasındaki mutlak liderlik, millî halter ekolümüzün yeni neslinin dünya arenalarında büyük başarılara hazır olduğunu gösteriyor.

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