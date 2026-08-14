Murat Gassiyev, Bahodir Jalolov'u maça davet etti: Bu büyük karşılaşma gerçekleşecek mi?

Profesyonel boksun ağır sıklet kategorisinde ilgi çekici ve ses getirecek bir karşılaşma gündeme gelebilir. Rusya'nın tanınmış boksörü, şu anda WBA Regular şampiyonluk kemerinin sahibi olan Murat Gassiyev bir sonraki maçı için Özbek nakavtçı Bahodir Jalolov'un adını değerlendirdiğini açıkladı.

Deneyimli boksör, son röportajında yakın gelecekteki planlarını ve ringde karşılaşmak istediği başlıca rakiplerin listesini paylaştı.

4 aday: Jalolov yıldızlar arasında

Murat Gassiyev, ağır sıklet klasmanındaki şampiyonluk kemerini savunmak veya büyük bir maç organize etmek için dört güçlü rakibi hedef aldığını belirtti:

Jarrell Miller (ABD);

Derek Chisora (Birleşik Krallık);

Agit Kabayel (Almanya);

Bahodir Jalolov (Özbekistan).

Rus şampiyonun muhtemel rakipleri arasına vatandaşı Jalolov'un adını eklemesi, profesyonel boks dünyasında Jalolov'un itibarının ve ne kadar tehlikeli olduğunun yüksek değerlendirildiğini gösteriyor.

Sıralama durumu ve gelecek

Murat Gassiyev, Özbekistan'ın “Büyük Makinesi”ne karşı ringe çıkmak istediğini belirtse de Bahodir Jalolov şu anda WBA (Dünya Boks Birliği) sıralamasının resmi olarak ilk 15'inde yer almıyor.

Buna rağmen iki kez Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Bahodir Jalolov'un profesyonel ringdeki yenilmezlik serisi ve nakavt gücü, bu karşılaşmaya olan ilgiyi büyük ölçüde artırabilir. Promotörler anlaşmaya varabilirse bu maç, yılın en görkemli boks gecelerinden birine dönüşebilir.

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