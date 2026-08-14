Semerkant'ta drama: Dinamo ve Xorazm nefes kesen bir beraberlik aldı!

Özbekistan Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan karşılaşmalardan biri Semerkant'ta gerçekleşti. Ev sahibi Dinamo Urgenç temsilcisi Xorazm kulübünü ağırladı.

Çekişmeli ve hücum ağırlıklı geçen maçta taraftarlar gerçek bir gol şovuna ve büyük bir dramatik mücadeleye tanık oldu — karşılaşma 2:2'lik nefes kesen beraberlikle sona erdi.

4 gol ve sahada kıyasıya mücadele

Maçın ilk yarısı konuk ekibin etkili oyunuyla başladı. 41. dakikada Xorazm forveti Rustamjon Abduhamidov skoru açarak takımını devre arasına önde götürdü (0:1).

İkinci yarıda Semerkant ekibi oyunun kontrolünü tamamen eline aldı:

63. dakika: Behruzbek Oblaqulov skoru eşitledi — 1:1;

74. dakika: Yedek kulübesinden oyuna giren Jahongir Abdusalomov, ev sahibi ekibi öne geçirdi — 2:1.

Ancak Urgenç temsilcisi pes etmedi. 80. dakikada Diyorbek Ortiqboyev Xorazm'ın beraberlik golünü atarak skoru 2:2'ye getirdi.

Puan durumundaki tablo

Bu beraberliğin ardından iki takım da hanesine birer puan yazdırarak lig sıralamasındaki konumunu iyileştirdi:

Dinamo puanını 22'ye çıkararak Süper Lig puan durumunda 8. sıraya yükseldi;

Xorazm ise 20 puanla 11. basamakta yer aldı.

Maç künyesi:

Süper Lig. 17. hafta

Dinamo – Xorazm 2:2

Goller: Behruzbek Oblaqulov (63), Jahongir Abdusalomov (74) — Rustamjon Abduhamidov (41), Diyorbek Ortiqboyev (80).

Dinamo: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Nurillo To‘xtasinov (Jahongir Abdusalomov, 46), Sanjar Qodirqulov (Ulug‘bek Abdullayev, 31), Rasul Yo‘ldoshev (Haris Hayderovich, 46), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 58), Tigran Avanesyan (Oybek O‘rmonjonov, 75), Jaloliddin Jumaboyev, Marko Stanoyevich, Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

Xorazm: Umidjon Ergashev, Elzio Lohan (Danila Yejov, 78), Diyor Ortiqboyev, Daniil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Umidbek Sultonov (Nurjahon Muzaffarov, 78), Ulug‘bek Hoshimov (Ismadiyor Ummatov, 84), Rustam Abduhamidov (Sardorbek Azimov, 46), Rafael Sabino (Nodirbek Abduxaliqov, 65).

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