«Aptalca hatalar yaptık»: Vadim Abramov kaybedilen puanlar hakkında

·13·Spor
«Aptalca hatalar yaptık»: Vadim Abramov kaybedilen puanlar hakkında

Özbekistan Süper Ligi'nin 17. haftasında Semerkant temsilcisi «Dinamo», sahasında «Horezm» ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Semerkant ekibinin teknik direktörü Vadim Abramov gazetecilerin sorularını kapsamlı ve sert bir şekilde yanıtladı.

Deneyimli teknik adam maçtaki hatalara, savunmadaki boşluklara ve takımın uzun süredir yaşadığı sakatlık sorununa özellikle değindi.

«Kahramanlık gösterdik ama basit bir pozisyonda gol yedik»

Vadim Abramov maçın gidişatı ve kaybedilen önemli puanlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı:

«Maça kötü başlamadık, doğru oynuyorduk. Ancak daha sonra aptalca hatalar yaptık ve bu da kalemizde gole neden oldu. İkinci yarıda oyuncular gerçek bir kahramanlık göstererek skorda öne geçtiler.

Ne yazık ki yine hata yaptık ve kornerden gol yedik. Aslında topun tam o noktaya gönderileceğini biliyorduk ve oyunculara bunu anlatmıştık. Ancak deneyimli futbolcuların nasıl bu şekilde savunma yaptığını anlamakta zorlanıyorum — rakip oyuncu penaltı noktasından rahatça gelip gol attı. Maç mücadeleci ve seyir zevki yüksek geçti, taraftarlar beğenmiş olabilir ama bizim için bu, kaybedilen iki puan anlamına geliyor».

Sakatlık salgını: Sanjar Qodirqulov da forma giyemeyecek

«Dinamo» teknik direktörünü en çok endişelendiren konu, ilk 11 oyuncularının art arda sakatlanarak takım dışı kalması:

«Ne yazık ki sakat oyuncular listesine bugün Sanjar Qodirqulov da eklendi. Tedavi gören futbolcular henüz sahalara dönmeye hazır değil, antrenmanlara da katılmadılar. Ne zaman döneceklerini kesin olarak söylemek zor.

Sadece Hojimirzayev'in değil, Amonov ve O‘rozov gibi kilit oyuncuların yokluğu da takımın oyununu ciddi şekilde etkiliyor. Her takım böyle kayıpların ardından zorlanır. Bunun temel nedeni fikstür yoğunluğu — rakiplerimiz bize kıyasla 1-2 gün daha fazla dinleniyor, biz ise toparlanmaya fırsat bulamıyoruz».

Jahongir Abdusalomov'un başarılı oyuna sonradan girişi

Karşılaşmada sonradan oyuna girerek bir gol ve bir asist yapan Jahongir Abdusalomov hakkında teknik adam şunları söyledi:

«Yükü tüm oyuncular arasında eşit şekilde dağıtmamız gerekiyor. Bu nedenle maçın temposunu artırmak amacıyla Jahongir'i sonradan oyuna aldık ve bu karar işe yaradı — gol attı. Yedek kalması yalnızca taktik planlarla ilgiliydi».

Sırada «Paxtakor» ve OKMK var: Semerkant ekibi ne umuyor?

Sonraki haftalarda «Dinamo»yu Süper Lig'in zirve takımları bekliyor. Vadim Abramov, yaklaşan zorlu sınavlar öncesinde pes etmeye niyetli olmadığını belirtti:

«Bu futbol. Bugün puan kaybetmemizi kim bekliyordu? Evet, sıradaki rakiplerimiz OKMK ve «Paxtakor» çok ciddi ve köklü takımlar. Ancak her durumda galibiyet için tüm gücümüzle hazırlanacağız», — diyerek sözlerini tamamladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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