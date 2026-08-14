Conor McGregor, Makhachev-Garry maçı için nasıl bir tahminde bulundu?

·15·Spor
Conor McGregor, Makhachev-Garry maçı için nasıl bir tahminde bulundu?

İki sıklette eski UFC şampiyonu ve oktagon yıldızı Conor McGregor Islam Makhachev ile Ian Machado Garry arasındaki yaklaşan şampiyonluk mücadelesi hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı.

İrlandalı yıldız, hemşehrisi olan rakip Ian Garry'yi açıkça destekleyerek onun rakibini yenebileceği net senaryoyu açıkladı.

«Garry'nin kazanmak için gereken her şeyi var»

McGregor'a göre Garry'nin fiziksel özellikleri ve dövüş sırasında mesafeyi koruma becerisi, mevcut şampiyon için ciddi bir sorun oluşturabilir:

«Hadi Garry! Kazanmak için gereken her şeye sahip: Boyu uzun, oktagonda mesafeyi mükemmel hissediyor ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi biliyor», — dedi Conor.

«Makhachev yarı orta sıklette kendini hâlâ kanıtlamak zorunda»

Eski şampiyon ayrıca Rus sporcunun yeni sıkletteki durumuna şüpheyle yaklaştığını gizlemedi ve maçın nasıl sonuçlanacağını tahmin etti:

«Makhachev yarı orta sıklette gerçek gücünü hâlâ göstermeli. Maçın sonucunu nasıl görüyorum? Sağ bacakla kafaya isabetli ve güçlü bir high kick — ve İrlandalı-Brezilyalı dövüşçünün galibiyeti!» — diyerek tahminini paylaştı McGregor.

Bu açıklamalar, şampiyonluk karşılaşması öncesinde taraftarlar ve uzmanlar arasındaki tartışmaları daha da alevlendiriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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