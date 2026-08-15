Kylian Mbappé, Real Madrid'in yeni sezon planlarını açıkladı

Madrid'in Real Madrid kulübünün forveti ve dünya futbolunun yıldızı Kylian Mbappé yeni sezon öncesinde takımın temel hedefleri ve hazırlık süreci hakkında kulübün resmi internet sitesine kapsamlı bir röportaj verdi.

Fransız yıldız, antrenmanlarda tüm gücüyle çalıştığını vurgulayarak takımın tek hedefinin tüm turnuvalarda şampiyonluk kazanmak olduğunu kesin bir dille ifade etti.

Mbappé, sezon öncesi kamplarının önemi ve takımın fiziksel durumu hakkında konuşarak şunları söyledi:

Resmi maçlar başladıktan sonra ise fiziksel yükümüzü doğru şekilde ayarlamamız gerekecek. Şu anda tüm gücümüzü ortaya koyarak maç ritmini tamamen hissetmeli ve La Liga'daki ilk resmi karşılaşmaya en iyi şekilde hazır olmalıyız.”

“Sezon öncesi hazırlıkların ilk gününden itibaren kendimi tam anlamıyla ortaya koymaya çalışıyorum. Şu an yoğun ve aralıksız çalışmamız gereken bir dönem.

“Kraliyet Kulübü”nün golcüsü, takımın motivasyonu ve taraftarlara karşı sorumlulukları hakkında konuşurken her kupa için sonuna kadar mücadele etme sözü verdi:

“Sadece kazanmak zorundayız. Bu sezon yeniden büyük kupalar kazanmaya döneceğimize inanıyorum. İstediğimiz şey tam olarak bu ve bunu başaracağız!

Takımın bunun için çok ciddi şekilde hazırlandığını hissediyorum. Tüm sezon boyunca milyonlarca taraftarımızı mutlu etmek için tüm dikkatimizi bu hedefe vereceğiz. Real Madrid ile birlikte kupalar kazanıp taraftarlarımızı sevindirmekten daha önemli bir şey yok.” Mbappé sözlerini böyle tamamladı.