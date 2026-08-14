“Islam, Khabib’den daha fazlasını başardı”: Dana White iki büyük şampiyonu karşılaştırdı

Dünyanın önde gelen promosyon kuruluşunun başkanı Dana White UFC tarihinin en parlak iki yıldızı — eski yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov ve şu anda velter sıkletinde organizasyonun kemerini savunan Islam Makhachev’in elde ettiği sonuçları değerlendirdi.

White’a göre Makhachev’in oktagondaki uzun süreli üst düzey kariyeri, Khabib’den daha önemli başarılara imza atmasını sağladı.

Kariyer süresi ve etkileyici sonuçlar

Oktagondaki tek yenilgisine rağmen Islam Makhachev’in elde ettiği başarıların Khabib’in UFC rekorundan daha etkileyici olup olmadığı sorusuna organizasyon başkanı kesin bir yanıt verdi:

“Evet, kesinlikle. Islam Makhachev, Khabib’den daha fazlasını başardı çünkü en üst düzeyde daha uzun süre dövüştü. Her maçı ve art arda aldığı galibiyetler gerçekten etkileyici”, dedi White.

“Khabib ayrılmasaydı, en büyük olurdu”

Bununla birlikte UFC başkanı, Khabib Nurmagomedov’un organizasyona katılmadan önceki ve UFC’deki maçlarını hatırlatarak kariyerini erken noktalamamış olsaydı hangi zirvelere ulaşabileceği üzerinde durdu:

“Elbette Khabib UFC’ye daha sonra geldi ve tüm güçlü rakiplerle karşılaştı. Ancak buradaki kariyerinden önce de çok uzun bir galibiyet serisine sahipti. Khabib kariyerine devam etseydi başka hangi başarılara ulaşabileceğini kimse bilmiyor. Açıkçası, hepimizin bildiği muazzam potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymayı sürdürseydi, hiç şüphesiz tüm zamanların en büyük dövüşçüsü olurdu” diye ekledi Dana White.

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