İtalya’da “en kötü siyasetçiyi” nehre atıyorlar — Orta Çağ’dan kalma sıra dışı gelenek hâlâ sürüyor

İtalya’nın Trento kentinde Orta Çağ’dan kalma sıra dışı bir gelenek günümüze kadar ulaşmış durumda. Her yıl haziran ayında düzenlenen Feste Vigiliane festivali kapsamında “La Tonca” etkinliği gerçekleştiriliyor.

Önce yargılıyor, sonra nehre atıyorlar

Etkinlik sırasında kent meydanında sembolik bir mahkeme kuruluyor. Yerel halk hâkim, savcı ve avukat rollerini üstlenerek, yıl boyunca en çok tartışmaya yol açan siyasetçiyi veya kamuya mal olmuş kişiyi “yargılıyor”.

“Yılın en kötü kararını aldığına” hükmedilen kişi demir bir kafese konularak Adige Nehri’nde sembolik olarak boğuluyor.

Gösteri genellikle izleyicilerin alkışlarıyla sona eriyor.

600 yıllık geçmişe sahip

“La Tonca”, XIV–XVII. yüzyıllarda bölgede uygulanan gerçek bir cezalandırma yönteminden esinleniyor. O dönemde bu ceza, küfür de dahil olmak üzere bazı suçlar için uygulanıyordu.

Günümüzde ise bu uygulama mizah, eleştiri ve halk şenliğinin bir parçasına dönüşmüş durumda. Yerel halk, etkinliğin kamuya mal olmuş kişileri eleştirmenin yanı sıra toplum dayanışmasını da güçlendirdiğini belirtiyor.