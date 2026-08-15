Jadon Sancho kariyerine yurt dışında devam etmeyi tercih ediyor

İngiltere Millî Takımı'nın eski kanat oyuncusu Jadon Sancho, kariyerine yabancı kulüplerden birinde devam etmeyi hedefliyor. BBC Sport'un haberine göre futbolcu, Premier League kulüplerinden somut teklifler almasına rağmen İngiltere dışındaki seçeneklere öncelik veriyor. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğini dikkatle değerlendiriyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bilindiği üzere Jadon Sancho, 2021 yılında 73 milyon sterlin karşılığında Old Trafford kulübüne katılmıştı. Ancak İngiltere'deki kariyeri beklediği kadar sorunsuz ilerlemedi ve art arda kiralık olarak başka takımlarda forma giydi. Geçen sezon Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'da 39 maça çıkan Sancho, takımın Şampiyonlar Ligi bileti almasına ve Avrupa Ligi kupasını kaldırmasına önemli katkı sağladı.

Avrupa arenasındaki deneyim ve Dortmund'un ilgisi

Freiburg'a karşı oynanan Avrupa Ligi finalinde son dakikalarda oyuna girmesi, Sancho'nun üst üste üç yıl boyunca üç Avrupa kupası finalinde yer almasını sağladı. Daha önce Borussia Dortmund ve Chelsea formalarıyla da kıtanın kritik maçlarında sahaya çıkmıştı. 2024-2025 sezonunda Chelsea'de kiralık olarak oynayıp 41 maça çıkmasına rağmen Londra kulübü, futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmaktan vazgeçti ve Sancho'yu 5 milyon sterlinlik bir bedel karşılığında geri gönderdi.

Günümüzde futbolcunun eski takımı Borussia Dortmund, onu yeniden kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Alman kulübünde daha önce iki farklı dönemde toplam 158 maça çıkan kanat oyuncusu için burası tanıdık bir ortam. Buna rağmen oyuncu, tüm gerçekçi seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

GOAL.com'un haberine göre transfer görüşmeleri sürerken Jadon Sancho, fiziksel formunu korumak amacıyla amatör ekip Flixton ile antrenman yapıyor. Avrupa'nın önde gelen ligleri ya başlamış ya da başlamak üzere olduğundan kanat oyuncusunun yaz transfer penceresi kapanmadan yeni bir takım bulması gerekiyor. Önündeki bu önemli karar, profesyonel kariyerini yeniden canlandırması ve millî takıma dönmesi açısından belirleyici olacak.