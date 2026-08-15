Elon Musk: 2029'a kadar yapay zekâyı uzaya taşımak gerekecek

·32·Teknoloji
Elon Musk: 2029'a kadar yapay zekâyı uzaya taşımak gerekecek

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve artan enerji ihtiyacının gelecekte Dünya üzerindeki fiziksel sınırlara takılması bekleniyor. Girişimci ve mühendis Elon Musk'ın açıklamasına göre, yaklaşık 2029 yılına gelindiğinde yörüngede bulunan hesaplama merkezleri, yapay zekâ kapasitesini daha da artırmanın tek yolu hâline gelebilir. Bu yaklaşım, modern teknoloji dünyasında ortaya çıkan enerji kıtlığı ve altyapı sorunlarını çözmenin yeni bir aşaması olarak görülmesi bakımından önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, bu stratejik dönüşümün temel nedenleri arasında elektrik enerjisi yetersizliği ve karada yeni büyük tesisler kurmak için gerekli izinleri alma zorlukları gösteriliyor. Dünya genelinde yapay zekâ veri merkezlerinin elektrik tüketimi hızla artarken, uzay altyapısı fikrine duyulan ilgi de her geçen gün büyüyor.

Uzay Kümeleri ve Enerji Sorunu

Uzmanlara göre temel fikir, devasa hesaplama kümelerini doğrudan yörüngeye yerleştirmekten oluşuyor. Bu kümeler, karasal enerji şebekelerine ek yük getirmeden güneş panelleri aracılığıyla kesintisiz ve doğrudan enerji alabilecek. Böyle bir çözüm, Dünya'nın ekolojisi üzerindeki olumsuz etkiyi azaltırken hesaplama kapasitesini sınırsız biçimde genişletmenin önünü açabilir.

Daha önce, Şubat 2026'da SpaceX ve xAI şirketlerinin birleştiği açıklanmıştı. O dönemde birleşen yapının temel hedefinin yörüngede veri merkezleri kurmak ve «akıllı Güneş» sistemini oluşturmak olduğu bildirilmişti. Elon Musk, o sırada hesaplama kapasitesini iki veya üç yıl içinde uzaya yerleştirmenin, karasal çözümlere kıyasla ekonomik açıdan çok daha avantajlı olacağını ilk kez vurgulamıştı.

Projenin Önündeki Teknik Engeller

Ancak bu büyük girişimin önünde ciddi engeller ve şüpheci yaklaşımlar da bulunuyor. Nitekim Nisan 2026'da, SpaceX'in kendi içinde bile yörüngesel yapay zekâ merkezlerinin ticari açıdan ne kadar uygulanabilir olduğuna dair şüpheler bulunduğu ortaya çıkmıştı. Şirket, ön kayıt belgelerinde projenin teknik açıdan son derece karmaşık olduğunu ve tüm stratejinin Starship roketinin başarılı uçuşlarına bağlı bulunduğunu kabul etmişti.

Ayrıca Temmuz 2026'da Elon Musk ile OpenAI yöneticisi Sam Altman arasında yaşanan kamuoyu önündeki tartışma, uzay veri merkezleriyle ilgili sorunların henüz tamamen çözülmediğini gösterdi. Yörüngesel altyapının geniş ölçekte kurulmasının, uygun maliyetli yeniden kullanılabilir fırlatma araçları ve uyduların endüstriyel ölçekte üretimi bulunmadığı için geciktiği anlaşıldı. Bu imkânların ise ancak 2030'lu yıllarda tam anlamıyla ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Elon MuskYapay ZekâSpaceXStarshipTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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