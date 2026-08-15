Manchester United ve Milan Polonya'da hazırlık maçında karşılaşacak

·2·Spor
Manchester United ve Milan Polonya'da hazırlık maçında karşılaşacak

Avrupa futbolunun köklü takımları yeni sezon öncesi hazırlıklarının kritik aşamasına girdi. Goal.com'un haberine göre bugün Polonya'nın Wrocław kentinde Manchester United ile Milan kulüpleri hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, her iki teknik direktör için sezon öncesindeki son önemli sınav olacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ruben Amorim yönetimindeki Milan takımı için bu karşılaşma, Serie A'daki ilk maç öncesindeki son hazırlık aşaması niteliğinde. Milan ekibi, 23 Ağustos'ta 21. yüzyıl takvimindeki ilk resmi maçına Torino karşısında çıkacak. Ancak takım şu anda ciddi kadro sorunları ve transfer piyasasındaki değişikliklerin ortasında bulunuyor.

Kadro kayıpları ve yeni transferler

Kaynağa göre Milan'ın kadrosunda sakatlıklar ve teknik kararlar nedeniyle bazı önemli futbolcular forma giyemeyecek. Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku, teknik direktörün planlarında yer almadıkları için kadroya alınmadı. Ayrıca Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulisic de çeşitli düzeylerdeki sakatlıkları nedeniyle bu deplasmanda forma giyemeyecek.

Buna rağmen bu karşılaşmada Milan formasıyla yaz transfer döneminin ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos'un gayriresmî ilk maçına çıkması bekleniyor. Onun hücum hattındaki performansı, takım taraftarları arasında büyük merak uyandırıyor.

Takımların muhtemel kadroları

Forma giymesi beklenen futbolcuların listesi, uzmanların dikkatini çekiyor. Ev sahibi Manchester United takımını Michael Carrick çalıştırıyor ve öğrencilerinin 4-2-3-1 taktik dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor:

  • Kaleci: Lammens
  • Defans: Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
  • Orta saha: Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha
  • Forvet: Mbeumo
Öte yandan Ruben Amorim yönetimindeki Milan takımının 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu mücadele, her iki teknik direktöre yeni fikirleri test etme ve resmi maçlar öncesinde ideal kadroyu belirleme fırsatı sunacak.

Hatırlanacağı üzere Milan yaz hazırlıkları kapsamında daha önce Perth derbisinde Inter ile berabere kalmış, Endonezya'da ise Chelsea'ye 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştu. Polonya'da oynanacak bu karşılaşma, Milan ekibi için hatalarını düzeltmek ve Serie A'nın başlangıcı öncesinde özgüvenini yeniden kazanmak adına son fırsat olacak.

Manchester UnitedAC MilanFutbolHazırlık MaçıSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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