Yazın ilk sansasyonu: Rodri Barcelona'ya gidiyor - transfer bedeli ne kadar?

·11·Spor
Yazın ilk sansasyonu: Rodri Barcelona'ya gidiyor - transfer bedeli ne kadar?

Avrupa futbolunda bir sonraki büyük transfer anlaşması resmiyet kazanmaya çok yakın. Manchester City"ninön libero oyuncusu Rodri İspanya'nın son şampiyonu Barcelona kadrosuna katılmaya çok yakın.

30 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibinin kişisel teklifini kabul etti. Şu anda iki kulüp arasındaki resmi görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

City antrenmanlarına çıkmayacak: Jack Gaughan'dan flaş bilgi

Britanyalı spor gazetecisi Jack Gaughan'ın aktardığına göre, İspanyol orta saha oyuncusu gelecek hafta Manchester ekibinin antrenmanlarına katılmayı planlamıyor.

Kaynağa göre futbolcu, bu süre içinde Barcelona'ya transferinin tamamen resmiyet kazanacağına inanıyor.

70-80 milyon avroluk pazarlık: Taraflar anlaşmaya yakın

Şu anda iki dev kulüp arasındaki transfer bedeline ilişkin nihai rakamlar görüşülüyor:

  • Barcelona'nın teklifi: Katalan kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu için yaklaşık 70 milyon avro ödemeye hazır;

  • Manchester City'nin talebi: Manchester ekibi, kaptanını yaklaşık 80 milyon avro karşılığında göndermeyi planlıyor;

  • Muhtemel sonuç: Uzmanlar ve gazeteciler, tarafların kısa süre içinde bonuslar konusunda uzlaşarak transferi resmen açıklamasını bekliyor.

Rodri'nin Katalan kulübüne katılması, takımın orta saha merkezini güçlendirerek yeni sezonda yerel ligde ve Avrupa arenasında şansını artırabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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