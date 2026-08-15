Mikel Arteta, Arsenal'deki geleceğiyle ilgili nihai kararını açıkladı

Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta İngiltere Süper Kupası'nın kritik maçı öncesinde takımdaki geleceği ve yeni sözleşme konusuna tamamen açıklık getirdi.

44 yaşındaki İspanyol teknik adamın Arsenal ile mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Taraflar, yaz transfer dönemi nedeniyle yeni sözleşme konusundaki resmi görüşmeleri geçici olarak ertelemişti. Bu durumla ilgili ortaya atılan çeşitli endişelere Arteta, ESPN'e verdiği röportajda net yanıt verdi.

«Fırsat bulur bulmaz bu konuyu çözeceğiz»

Arteta, Londra kulübündeki görevinden tamamen memnun olduğunu ve ayrılma niyetinin bulunmadığını kesin bir dille vurguladı:

«Taraftarların ve yönetimin bu konuda hiçbir şekilde endişelenmesine gerek yok, çünkü tek isteğim burada kalmak. Arsenal'de çok mutluyum. Her gün birlikte çalıştığım meslektaşlarımla ve futbolcularımla görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Uygun zaman ve fırsat ortaya çıktığında sözleşme konusunu kolayca çözeceğiz. Her şey çok basit.»

«Şu anda daha önemli görevler var»

İspanyol teknik adam, sözleşmenin resmileştirilmesi sürecinin şu anda kulüp için öncelikli bir konu olmadığını açıkladı:

«Futbolda her zaman günlük ve daha önemli öncelikler ortaya çıkar. Kulüple birlikte bu konuya sakin bir şekilde yaklaşıyoruz ve sözleşmenin süresi hiçbir sorun teşkil etmiyor. Benim isteğim Londra'da devam etmek. Kulübe ve projeye olan bağlılığımda en ufak bir değişiklik yok. Bu nedenle tüm konular zamanında ve doğal bir şekilde çözülecek.»

Sırada «Manchester City» karşısında Süper Kupa mücadelesi

Londralılar, yeni sezonun ilk kupası için zorlu bir mücadeleye çıkıyor:

Organizasyon: İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield)

Karşılaşma: «Arsenal» — «Manchester City»

Tarih: 16 Ağustos (Pazar)

Bu karşılaşma, Mikel Arteta'nın ekibi için yeni sezon öncesinde gücünü test etmek ve şampiyonluk hedeflerini göstermek adına önemli bir sınav olacak.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.