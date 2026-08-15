«Yarın göreceksiniz»: Ian Machado Garry, Islam Makhachev’in hâkimiyetine son vereceğine söz verdi

Dünya dövüş sporları tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği yarı orta sıklet şampiyonluk mücadelesi öncesinde gerilim zirveye çıktı. UFC sıralamasında sıkletin 1 numaralı aday-ı olarak gösterilen İrlandalı Ian Machado Garry mevcut şampiyon Islam Makhachev ile karşılaşacağı ana maç öncesinde rakibine sert bir mesaj gönderdi.

Turnuva öncesinde düzenlenen resmi yüz yüze karşılaşmanın ardından konuşan Garry, şampiyonluk döneminin başladığını ve oktagonda yeni bir tarih yazılacağını söyledi.

İrlandalı aday, yarınki mücadelede oktagona yalnızca kazanmak için değil, mutlak üstünlüğünü göstermek için çıkacağını belirtti:

«Islam’ı yendikten sonra hiç kimsenin tek bir bahanesi bile kalmayacak. Herkes Ian Garry’nin gerçek bir büyük dövüşçü olduğunu kabul edecek! Bu, oktagondaki tam hâkimiyetime dayalı dönemimin başlangıcı olacak.

Hepiniz minnettar olmalı ve mutlu olmalısınız. Çünkü yarın hepiniz büyüklüğe kendi gözlerinizle tanıklık etme fırsatına sahip olacaksınız!»