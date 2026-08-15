«Yarın göreceksiniz»: Ian Machado Garry, Islam Makhachev’in hâkimiyetine son vereceğine söz verdi
Dünya dövüş sporları tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği yarı orta sıklet şampiyonluk mücadelesi öncesinde gerilim zirveye çıktı. UFC sıralamasında sıkletin 1 numaralı aday-ı olarak gösterilen İrlandalı Ian Machado Garry mevcut şampiyon Islam Makhachev ile karşılaşacağı ana maç öncesinde rakibine sert bir mesaj gönderdi.
Turnuva öncesinde düzenlenen resmi yüz yüze karşılaşmanın ardından konuşan Garry, şampiyonluk döneminin başladığını ve oktagonda yeni bir tarih yazılacağını söyledi.
«Bu, benim hâkimiyetimin başlangıcı»
İrlandalı aday, yarınki mücadelede oktagona yalnızca kazanmak için değil, mutlak üstünlüğünü göstermek için çıkacağını belirtti:
«Islam’ı yendikten sonra hiç kimsenin tek bir bahanesi bile kalmayacak. Herkes Ian Garry’nin gerçek bir büyük dövüşçü olduğunu kabul edecek! Bu, oktagondaki tam hâkimiyetime dayalı dönemimin başlangıcı olacak.
Hepiniz minnettar olmalı ve mutlu olmalısınız. Çünkü yarın hepiniz büyüklüğe kendi gözlerinizle tanıklık etme fırsatına sahip olacaksınız!»
Mücadele ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
Özbekistanlı MMA hayranları bu heyecan dolu şampiyonluk mücadelesini yarın sabahın erken saatlerinden itibaren takip edebilir:
Karşılaşma: Islam Makhachev (şampiyon) — Ian Machado Garry (aday, #1)
Kemer: Yarı orta sıklet şampiyonluğu
Başlangıç saati: Taşkent saatine göre yarın yaklaşık 07.30 civarında başlaması bekleniyor.
Makhachev şampiyonluk kemerini bir sonraki tehlikeli nakavtçıya karşı koruyabilecek mi, yoksa Garry’nin söz verdiği gibi UFC’de yeni bir dönem mi başlayacak? Tüm soruların yanıtı yarınki ana karşılaşmanın sonunda belli olacak.
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