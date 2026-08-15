Romelu Lukaku Fenerbahçe taraftarlarını nasıl şaşırttı?

İkinci ev: Lukaku'nun babası 1996 yılında Türkiye liginde forma giydi. Forvet, çocukluk yıllarını hatırlayarak şunları söyledi: “Babam burada oynadığı için bu güzel ülke benim için ikinci bir ev gibi. O günleri çok iyi hatırlıyorum; profesyonel futbolcu olmaya kesin olarak o dönemde karar vermiştim”, diye vurguladı.