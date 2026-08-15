Romelu Lukaku Fenerbahçe taraftarlarını nasıl şaşırttı?

·9·Spor
Romelu Lukaku Fenerbahçe taraftarlarını nasıl şaşırttı?

Avrupa futbolunun yıldızı, deneyimli Belçikalı forvet Romelu Lukaku İtalya'nın Napoli kulübünden ayrılarak İstanbul'un Fenerbahçe takımına resmen transfer oldu.

33 yaşındaki forvet, yeni kulübüne katıldıktan sonra kulübün resmî YouTube kanalına verdiği ilk kapsamlı röportajda yalnızca gol atmakla yetinmeyip Türk kültürüne ve taraftarlara yakınlaşmak istediğini açıkladı.

“Pazartesiden itibaren Türkçe derslerine başlayacağım”

Lukaku, takıma daha hızlı uyum sağlamak ve yerel taraftarlarla doğrudan iletişim kurmak için dil öğrenmeyi hedefliyor:

“Bence pazartesi günü derslere başlayacağım. Türkçe öğrenmek istiyorum. Kariyerim boyunca forma giydiğim her kulüpte insanlarla kendi dillerinde iletişim kurmak istedim.

Umarım 3–4 ay içinde Türkçe konuşurken kendimi rahat hissederim. Bu kolay olmayacak ancak hedefime ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

“Bu transferi bir ay bekledim”: Çocukluk hayali ve aile geçmişi

Belçikalı forvet, İstanbul'a taşınma kararının yalnızca sportif hedeflerle değil, aile bağlarıyla da yakından ilişkili olduğunu vurguladı:

  • İkinci ev: Lukaku'nun babası 1996 yılında Türkiye liginde forma giydi. Forvet, çocukluk yıllarını hatırlayarak şunları söyledi: “Babam burada oynadığı için bu güzel ülke benim için ikinci bir ev gibi. O günleri çok iyi hatırlıyorum; profesyonel futbolcu olmaya kesin olarak o dönemde karar vermiştim”, diye vurguladı.

  • Aile geleneği: Kardeşi Jordan Lukaku da bir dönem Türkiye'de futbol oynadı. Romelu ise bundan önce Türkiye'deki tek resmî maçına Fenerbahçe'nin iç saha stadı Şükrü Saracoğlu'nda çıkmıştı;

  • Uzun süredir beklenen adım: Futbolcu, yaklaşık bir aydır süren görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasından ve köklü bir geçmişe sahip kulübün formasını giyecek olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

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Romelu LukakuFenerbahçeNapoliİstanbulYouTube
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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