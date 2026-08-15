Ferran Torres, Barcelona tarihindeki en pahalı satışlar ilk beşine girdi

·9·Spor
Ferran Torres, Barcelona tarihindeki en pahalı satışlar ilk beşine girdi

İspanya'nın Barcelona kulübü, 26 yaşındaki forveti Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Bu transfer, oyuncunun Katalonya'daki kariyerini sona erdirmenin yanı sıra kulüp tarihindeki en büyük finansal anlaşmalardan biri oldu ve onu rekor sahipleri elit grubuna taşıdı. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Mundo Deportivo'nun verilerine göre bu transfer, Barcelona'nın kasasına yaklaşık 50 milyon avro kazandıracak. Böylece Ferran Torres, Barcelona tarihindeki en pahalı satışlar listesinde beşinci sırayı aldı.

Futbolcunun mevcut sözleşmesi aslında 2027 yazına kadar geçerliydi. Ancak İspanyol yıldız kariyerinde yeni meydan okumalar denemek istedi ve koşulların bu yönde gelişmesi, taraflar için karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmanın zeminini hazırladı.

Finansal Kazanç ve Transfer Detayları

Barcelona bu transfer sayesinde, futbolcuyu daha önce Manchester City'den kadrosuna katmak için harcadığı paranın büyük bölümünü geri almayı başardı. Hatırlanacağı üzere Katalan ekibi, oyuncuyu 55 milyon avroluk garanti bedel ve 10 milyon avroya kadar bonus karşılığında transfer etmişti.

Elde edilen bu gelir, yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlayan Barcelona yönetimi için büyük önem taşıdı. Hem kulüp hem de futbolcunun kendisi bu değişiklikten kazançlı çıktı: takım ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklara kavuşurken oyuncu da yeni bir ortamda kendini gösterme fırsatı elde etti.

Kulüp Tarihindeki En Büyük Satışlar

Barcelona'nın transfer geçmişi, kulübün yıldızlarını her zaman yüksek bedellerle sattığını gösteriyor. Listenin açık ara rekor sahibi ise Brezilyalı forvet Neymar.

2017 yazında Paris Saint-Germain, futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek onu Fransa'ya götürdü. O dönemde gerçekleşen 222 milyon avroluk bu transfer, bugün de dünya futbolu tarihindeki en pahalı anlaşma olma özelliğini koruyor.

BarcelonaFerran TorresParis Saint-GermainTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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