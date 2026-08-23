Eski Özbekistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Sobir Roziyev 73 yaşında hayatını kaybetti
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Özbekistan eskriminin gelişimine büyük katkılarda bulunan tanınmış sporcu, Moskova 1980 Yaz Olimpiyat Oyunları gümüş madalya sahibi ve eski Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sobir Roziyev 73 yaşında hayatını kaybetti. Bu haber, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisi tarafından duyuruldu.
Sobir Roziyev, sporculuk kariyeri boyunca dünya şampiyonalarında başarılı performanslar sergileyerek 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Uzun yıllar süren kariyeri boyunca ülkemizde eskrim sporunun gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Spor alanındaki hizmetleri takdir edilerek, “Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Sporcusu” onursal unvanı ile ödüllendirilmişti.
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