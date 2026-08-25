5 gollü gerilim: Chelsea, Fulham deplasmanında kazandı (video)

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun 1. haftası gerçek bir Londra derbisiyle sona erdi. Craven Cottage'da konuk olan Chelsea, çekişmeli ve tempolu geçen mücadelede Fulham karşısında 3-2'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti.

Taraftarlar için tam bir gol şölenine dönüşen karşılaşmada, her iki takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncular da ilk maçlarında golle tanıştı.

1. dakikadaki gol ve Palmer-Pedro ortaklığı

Karşılaşma konuk ekip için çok erken başladı:

1. dakikada şimşek gibi gol: Maçın ilk saniyelerinde Chelsea forveti Pedro perdeyi açtı;

Ev sahibinin yanıtı: 23. dakikada Fulham adına King dengeyi sağladı (1-1);

İlk gol ve Palmer büyüsü: 41. dakikada 'Maviler'in yeni transferi Rogers ilk golünü atarken, ikinci yarının başında (49. dakika) Cole Palmer skoru 3-1'e getirdi. Maçta hem Palmer hem de Pedro kendi hanelerine gol + asist yazdırdı.

Fulham'ın direnci ve gerilimli final

Ev sahibi ekip 54. dakikada yeni forveti Gonçalonun ilk golüyle farkı bire indirdi ve son dakikalara kadar baskı kurdu:

Tempo ve sarı kartlar: Hakem maç boyunca her iki takım oyuncularına 5 sarı kart göstermek zorunda kaldı;

3 puan Chelsea'nin: Son dakikalardaki gerilime rağmen, 'Maviler' savunmada güvenli bir oyun sergileyerek sezona kritik 3 puanla başladı.

Maç raporu:

Premier Lig. 1. Hafta

Fulham — Chelsea 2:3

24 Ağustos. Londra, Craven Cottage