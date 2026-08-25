5 gollü gerilim: Chelsea, Fulham deplasmanında kazandı (video)

·48·Spor
5 gollü gerilim: Chelsea, Fulham deplasmanında kazandı (video)

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun 1. haftası gerçek bir Londra derbisiyle sona erdi. Craven Cottage'da konuk olan Chelsea, çekişmeli ve tempolu geçen mücadelede Fulham karşısında 3-2'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti.

Taraftarlar için tam bir gol şölenine dönüşen karşılaşmada, her iki takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncular da ilk maçlarında golle tanıştı.

1. dakikadaki gol ve Palmer-Pedro ortaklığı

Karşılaşma konuk ekip için çok erken başladı:

  • 1. dakikada şimşek gibi gol: Maçın ilk saniyelerinde Chelsea forveti Pedro perdeyi açtı;

  • Ev sahibinin yanıtı: 23. dakikada Fulham adına King dengeyi sağladı (1-1);

  • İlk gol ve Palmer büyüsü: 41. dakikada 'Maviler'in yeni transferi Rogers ilk golünü atarken, ikinci yarının başında (49. dakika) Cole Palmer skoru 3-1'e getirdi. Maçta hem Palmer hem de Pedro kendi hanelerine gol + asist yazdırdı.

Fulham'ın direnci ve gerilimli final

Ev sahibi ekip 54. dakikada yeni forveti Gonçalonun ilk golüyle farkı bire indirdi ve son dakikalara kadar baskı kurdu:

  • Tempo ve sarı kartlar: Hakem maç boyunca her iki takım oyuncularına 5 sarı kart göstermek zorunda kaldı;

  • 3 puan Chelsea'nin: Son dakikalardaki gerilime rağmen, 'Maviler' savunmada güvenli bir oyun sergileyerek sezona kritik 3 puanla başladı.

Maç raporu:

Premier Lig. 1. Hafta

Fulham — Chelsea 2:3

24 Ağustos. Londra, Craven Cottage

  • Goller: King (23), Gonçalo (54) — Pedro (1), Rogers (41), Palmer (49).

  • Fulham: Leno, Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson (Muniz, 82), Berge (Sessegnon, 73), Iwobi, Palacios (Kevin, 73), King, Bobb (Charles, 67), Gonçalo.

  • Chelsea: Sanchez, Gusto (Neto, 76), Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato (Chavarria, 65), James, Lavia (Fernandez, 65), Rogers (Kuyenda, 82), Palmer (Estevao, 83), Pedro.

  • Sarı kartlar: Colwill (5), Lavia (12), James (75), Bassey (76), Castagne (89).

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Bugün, 13:17«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladı«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladıBugün, 13:09100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!Bugün, 13:01City'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiCity'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiBugün, 12:58«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf etti«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf ettiBugün, 12:32«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladı«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladıBugün, 12:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu